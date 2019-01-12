Son Dakika Haberleri: Erken Rezervasyon Satışları Yüzde 123 Arttı"

Erken Rezervasyon Satışları Yüzde 123 Arttı"

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında 2019'da rekor beklendiğini belirterek, "Erken rezervasyon satışlarında yılın henüz başında yüzde 123 artış kaydedildi.

Erken Rezervasyon Satışları Yüzde 123 Arttı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında 2019'da rekor beklendiğini belirterek, "Erken rezervasyon satışlarında yılın henüz başında yüzde 123 artış kaydedildi." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, uluslararası temasları kapsamında dünyanın en büyük seyahat endüstrisi örgütlerinden Alman Seyahat Acentaları Birliğinin (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile Berlin'de bir araya geldi.

Görüşmede, Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısına ilişkin yıl bazında kıyaslamalar yapıldı.

DRV'nin açıkladığı rakamlarda, erken rezervasyon satışlarının yüzde 123, cironun ise yüzde 140 oranında arttığı bilgisi de paylaşıldı.

Bakan Ersoy, Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında 2019 yılında rekor beklendiğini belirterek, "Erken rezervasyon satışlarında yılın henüz başında yüzde 123 artış kaydedildi. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli Alman turistlerinin Türkiye'ye gelmesi için izlenecek yol haritasını da ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Almanya, Türkiye, Ekonomi
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