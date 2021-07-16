Üye Girişi
Erken rezervasyon yapanlar yaşadı - Son Dakika

Erken rezervasyon yapanlar yaşadı

16 Temmuz 2021 Cuma 10:15
Erken rezervasyon yapanlar yaşadı, System.String[]

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından otel rezervasyonlarında ciddi artış görülürken, karlı çıkan kesim yine yerlerini erkenden ayırtan vatandaşlar oldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından otel rezervasyonlarında ciddi artış görülürken, karlı çıkan kesim yine yerlerini erkenden ayırtan vatandaşlar oldu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamıştı. Bunu duyan vatandaşlar, bayram tatilini en güzel tesislerde geçirebilmek üzere turizm acenteleri ve otel rezervasyonu sitelerine akın etti. Rezervasyonlarını erkenden yapan vatandaşlar bu durumdan karlı çıkarken, odalarını ayırtmak için bayramdan önceki haftayı bekleyenler ise istedikleri tesislerde kalmak için yaptığı başvurulardan eli boş dönüyor. Konuyla ilgili konuşan turizmci Salih Er, daha önceden yaptıkları rezervasyon ve fiyat artışı uyarılarının yerinde olduğunu gördüklerini belirtirken, Akdeniz Bölgesi ve kültür turlarının ilgi gördüğünü aktardı.

"Bayram tatili turizme merhem olacak"

Bayram tatilinin pandemiden dolayı zarar gören turizm sektörüne adeta bir merhem olacağını belirten turizmci Salih Er, "Bayram tatilinin 9 gün olacağı daha önceden kısmen de olsa biliniyordu. Turizm sektörü çok sancılı süreçler yaşadı, yaklaşık iki yıl olacak. Bu iki yılda büyük sorunlar yaşadı. Açıkçası bu sorunların üzerine merhem olabilmesi için bayram tatilinin varlığı çok güzel oldu bizim için" diye konuştu.

"Erken rezervasyon yapılması konusunda uyarmıştık"

Daha önceden yaptıkları 'erken rezervasyon' uyarılarının doğru çıktığını vurgulayan seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, şu anda otellerin doluluk oranlarının maksimum seviyeye yaklaştığını aktardı. Bayrama bir hafta kala gelen müşterilerin istedikleri odaları rezerve etmekte oldukça zorlandığını ifade eden Er, "Daha önce 'otellerde yer kalmayacak' diyorduk ve dediklerimiz birebir çıktı. Erken rezervasyon yaptıran kişiler şu anda istedikleri bölgeye gidiyorlar. İstedikleri otellere rezervasyon yaptırabildiler ve uygun fiyatlardan çok güzel şekilde yararlandılar. Şu anda gelen misafirlerimiz bayrama bir hafta olmasına rağmen çoğu otelde doluluk oranı çok yüksek olduğu için maalesef istedikleri otele gidemiyorlar ve istedikleri odayı da bulamıyorlar. Çoğu misafirimiz 'ben deniz manzaralı oda istiyorum' diyor, maalesef kendilerini yararlandıramıyoruz. Otel kapasiteleri yoğun bir şekilde dolu olduğu için şu anda hemen hemen satışların çoğu kapanmış durumda" sözlerini kullandı.

"Rusların gelmesiyle fiyat artışları da hissedildi"

Tesis fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Er, daha önceden uyarısını yaptıkları fiyat artışlarının gerçekleştiğine değindi. Erken rezervasyonun önemini her fırsatta dile getiren Salih Er, "Daha önce 'dış pazar, özellikle Rus pazarı açıldığı zaman fiyatlarda artış olacak' demiştik. Baktığımız zaman Ocak, Şubat aylarındaki fiyatla şu anki fiyatlar arasında ortalama yüzde 30 yükselme oldu. Erken rezervasyonun önemi her zaman vardır" diye konuştu.

"Hazırlıksız tesisler personel sıkıntısı çekiyor"

Tatil yapmak isteyen ailelerin genellikle Akdeniz Bölgesi'ni tercih ettiğini söyleyen Salih Er, bazı tesislerin pandemi çıkışı döneme yeterince iyi hazırlanamadığını ifade etti. Tesislerde yaşanan personel eksikliği sorununa değinen turizmci sözlerine şöyle devam etti:

"Bölge bölge değerlendirdiğimizde elbette bölgelerdeki bazı sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Pandemi sürecinin yavaş yavaş azalmasıyla tesisle buna tam olarak hazırlanamadı. Bu yıl da çoğu tesis kendisini kapatmaya göre ayarlamıştı, ancak aşılamanın hızlı olması nedeniyle tesisler şu anda personel bulmakta zorluk çekiyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde misafirlerimizden gelen şikayetler doğrultusunda bunu hissediyoruz. Akdeniz Bölgesi personel konusunda çok yoğun şekilde sıkıntı yaşamasa da şu anda genel olarak tesislerin en büyük sıkıntısı personel yetersizliği. Bunun da sezonun sonuna veya ortalarına doğru aşılacağının farkındayız. Ailelerin özellikle tercih ettiği bölge ise; Akdeniz Bölgesi."

"Kültür turlarının fiyatları aynı, ilgi yoğun"

Son olarak kültür turlarına olan ilgi hakkında konuşan Salih Er, bu turların da fiyatlarına değinerek "Kültür turları da çok yoğun bir şekilde başladı. 4 gece 5 gün Karadeniz turları, GAP turları ve Batı Karadeniz turları, günübirlik turlar mevcut. Ayvalık tekne turları, İstanbul turları, tarihi turlar da mevcut. Yoğun bir şekilde bu turlar da ilerliyor şu anda. Misafirlerimiz geçen yıla oranla bakarak fiyatları kıyasladıklarında özellikle kültür turlarında herhangi bir yükselme söz konusu olmadığını görebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

Erken rezervasyon yapanlar yaşadı
Erken rezervasyon yapanlar yaşadı

Akdeniz Bölgesi, Kurban Bayramı, Salih Er, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erken rezervasyon yapanlar yaşadı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, 09:59 Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, 09:41 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek 09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 09:15 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin 08:28 Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı 18:39 Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi! Darbedilmesine rağmen çantayı bırakmadı Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü 18:00 Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
09:40 Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı
09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu
09:35 Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek
09:27 Terörle mücadele operasyonlarını 3 kelime ile özetledi! Bakan Soylu: Boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz
09:25 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde 90 bin camide aynı anda sela okundu
09:23 Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek hamle
09:22 Mersin'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli konuştu: Biraz daha kolayladık
09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi
09:14 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı
18:58 Şarkıcı Gülden'e eski eşinden tehdit! Yeni yayınlanan şarkısının altına yorum yaptı
Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi         
10:09
Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor Kurban pazarının ilgi odağı! Sahibi, gözü baktığı 4 boynuzlu koça 10 bin lira istiyor         
09:51
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler Şirinler çetesine yapılan operasyonda çelik kafeslerin içinde bulundular! ''Kendi rızamızla girmiştik'' dediler         
09:24
Simge ve Rubato'ya sahnede şaşırtıcı sürpriz! Ünlü oyuncu birden sahneye fırladı, izleyiciler kahkahaya boğuldu Simge ve Rubato'ya sahnede şaşırtıcı sürpriz! Ünlü oyuncu birden sahneye fırladı, izleyiciler kahkahaya boğuldu         
09:19
Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Cumhuriyet savcısının gözü önünde 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak         
09:03
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş teslim oldu         
17:58
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı 25 bin TL'lik tektaş aldı! Sergen Yalçın, Ukraynalı sevgilisi için kesenin ağzını açtı         
16:59
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı         
13:59
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 10:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erken rezervasyon yapanlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement