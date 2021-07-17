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Erken rezervasyon yapanlar yaşadı - Son Dakika

Erken rezervasyon yapanlar yaşadı

17.07.2021 00:57
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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından otel rezervasyonlarında ciddi artış görülürken, karlı çıkan kesim yine yerlerini erkenden ayırtan vatandaşlar oldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının açıklanmasının ardından otel rezervasyonlarında ciddi artış görülürken, karlı çıkan kesim yine yerlerini erkenden ayırtan vatandaşlar oldu.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklamıştı. Bunu duyan vatandaşlar, bayram tatilini en güzel tesislerde geçirebilmek üzere turizm acenteleri ve otel rezervasyonu sitelerine akın etti. Rezervasyonlarını erkenden yapan vatandaşlar bu durumdan karlı çıkarken, odalarını ayırtmak için bayramdan önceki haftayı bekleyenler ise istedikleri tesislerde kalmak için yaptığı başvurulardan eli boş dönüyor. Konuyla ilgili konuşan turizmci Salih Er, daha önceden yaptıkları rezervasyon ve fiyat artışı uyarılarının yerinde olduğunu gördüklerini belirtirken, Akdeniz Bölgesi ve kültür turlarının ilgi gördüğünü aktardı.

"Bayram tatili turizme merhem olacak"

Bayram tatilinin pandemiden dolayı zarar gören turizm sektörüne adeta bir merhem olacağını belirten turizmci Salih Er, "Bayram tatilinin 9 gün olacağı daha önceden kısmen de olsa biliniyordu. Turizm sektörü çok sancılı süreçler yaşadı, yaklaşık iki yıl olacak. Bu iki yılda büyük sorunlar yaşadı. Açıkçası bu sorunların üzerine merhem olabilmesi için bayram tatilinin varlığı çok güzel oldu bizim için" diye konuştu.

"Erken rezervasyon yapılması konusunda uyarmıştık"

Daha önceden yaptıkları 'erken rezervasyon' uyarılarının doğru çıktığını vurgulayan seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, şu anda otellerin doluluk oranlarının maksimum seviyeye yaklaştığını aktardı. Bayrama bir hafta kala gelen müşterilerin istedikleri odaları rezerve etmekte oldukça zorlandığını ifade eden Er, "Daha önce 'otellerde yer kalmayacak' diyorduk ve dediklerimiz birebir çıktı. Erken rezervasyon yaptıran kişiler şu anda istedikleri bölgeye gidiyorlar. İstedikleri otellere rezervasyon yaptırabildiler ve uygun fiyatlardan çok güzel şekilde yararlandılar. Şu anda gelen misafirlerimiz bayrama bir hafta olmasına rağmen çoğu otelde doluluk oranı çok yüksek olduğu için maalesef istedikleri otele gidemiyorlar ve istedikleri odayı da bulamıyorlar. Çoğu misafirimiz 'ben deniz manzaralı oda istiyorum' diyor, maalesef kendilerini yararlandıramıyoruz. Otel kapasiteleri yoğun bir şekilde dolu olduğu için şu anda hemen hemen satışların çoğu kapanmış durumda" sözlerini kullandı.

"Rusların gelmesiyle fiyat artışları da hissedildi"

Tesis fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Er, daha önceden uyarısını yaptıkları fiyat artışlarının gerçekleştiğine değindi. Erken rezervasyonun önemini her fırsatta dile getiren Salih Er, "Daha önce 'dış pazar, özellikle Rus pazarı açıldığı zaman fiyatlarda artış olacak' demiştik. Baktığımız zaman Ocak, Şubat aylarındaki fiyatla şu anki fiyatlar arasında ortalama yüzde 30 yükselme oldu. Erken rezervasyonun önemi her zaman vardır" diye konuştu.

"Hazırlıksız tesisler personel sıkıntısı çekiyor"

Tatil yapmak isteyen ailelerin genellikle Akdeniz Bölgesi'ni tercih ettiğini söyleyen Salih Er, bazı tesislerin pandemi çıkışı döneme yeterince iyi hazırlanamadığını ifade etti. Tesislerde yaşanan personel eksikliği sorununa değinen turizmci sözlerine şöyle devam etti:

"Bölge bölge değerlendirdiğimizde elbette bölgelerdeki bazı sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Pandemi sürecinin yavaş yavaş azalmasıyla tesisle buna tam olarak hazırlanamadı. Bu yıl da çoğu tesis kendisini kapatmaya göre ayarlamıştı, ancak aşılamanın hızlı olması nedeniyle tesisler şu anda personel bulmakta zorluk çekiyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde misafirlerimizden gelen şikayetler doğrultusunda bunu hissediyoruz. Akdeniz Bölgesi personel konusunda çok yoğun şekilde sıkıntı yaşamasa da şu anda genel olarak tesislerin en büyük sıkıntısı personel yetersizliği. Bunun da sezonun sonuna veya ortalarına doğru aşılacağının farkındayız. Ailelerin özellikle tercih ettiği bölge ise; Akdeniz Bölgesi."

"Kültür turlarının fiyatları aynı, ilgi yoğun"

Son olarak kültür turlarına olan ilgi hakkında konuşan Salih Er, bu turların da fiyatlarına değinerek "Kültür turları da çok yoğun bir şekilde başladı. 4 gece 5 gün Karadeniz turları, GAP turları ve Batı Karadeniz turları, günübirlik turlar mevcut. Ayvalık tekne turları, İstanbul turları, tarihi turlar da mevcut. Yoğun bir şekilde bu turlar da ilerliyor şu anda. Misafirlerimiz geçen yıla oranla bakarak fiyatları kıyasladıklarında özellikle kültür turlarında herhangi bir yükselme söz konusu olmadığını görebilirler" dedi. - ESKİŞEHİR

Akdeniz Bölgesi, Kurban Bayramı, Salih Er, Otel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erken rezervasyon yapanlar yaşadı - Son Dakika Ekonomi


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