Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara - Son Dakika

Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara

24.03.2021 11:19

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, iç pazara yönelik çok ciddi erken rezervasyon kampanyaları bulunduğunu belirterek, "Yüzde 40'a, 50'ye varan indirimler var.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, iç pazara yönelik çok ciddi erken rezervasyon kampanyaları bulunduğunu belirterek, "Yüzde 40'a, 50'ye varan indirimler var. Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz." dedi.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleri, villalarıyla öne çıkan Antalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alınan ek tedbirlerle sağlıklı ve güvenli tatilin adresi oldu.

Geçen yıl Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya başta olmak üzere 175 ülkeden 3 milyon 512 bin 910 turistin tatil yaptığı kentte, yeni sezon için rezervasyonlar devam ediyor.

İşletme sahipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterleri yerine getirerek aldıkları "Güvenli Turizm Sertifikası" ile misafirlerine sağlıklı turizm hizmeti sunuyor.

"En çok talep Rusya'dan"

POYD Başkanı Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için tesislerin hazırlıklarını tamamladığını, Antalya'nın yine en çok tercih edilen destinasyonlardan biri olacağını söyledi.

Rezervasyonların devam ettiğini belirten Atmaca, "Yapılan rezervasyonlara göre en çok talep Rusya'dan. Avrupa'da seyahat yasağıyla ilgili bir durum söz konusu. Avrupa'dan da önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacaktır." dedi.

Atmaca, tüm pazarlarda erken rezervasyonların sürdüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Yerli turiste yönelik çok ciddi erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor. Yüzde 40'a, 50'ye varan indirimler var. Gönül rahatlığıyla yaptığınız rezervasyonunuzu, tatilinize birkaç gün kala hiçbir para kaybetmeden iptal ettirebiliyorsunuz. O yüzden mutlaka erken rezervasyon yaptırın. Sezonun en pahalı zamanlarında en ekonomik tatili yapabilirsiniz. Herkese tatil planlamasını yapmasını öneriyorum. Artık Türk turizmi okullara endeksli değil. İç pazarda tatil yapan insan sayısı çoğaldı. Hem çocuklarıyla program yapıyorlar hem de çocuğun olmadığı dönemlerde tatil yapan misafirlerimiz var."

Özellikle Avrupa ülkelerinden pek çok turistin buradaki tesisleri arayarak Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgi aldığını söyleyen Atmaca, bu kişilerin tatil yapmak için seyahat yasağının kalkmasını beklediklerini kaydetti.

"İç pazardan da ciddi rezervasyonlar almaya başladık"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu da iç pazarın son dakika rezervasyonlarına kalmayacağını dile getirdi.

Turizmde iç pazarın önemine işaret eden Kavaloğlu, "İç pazardan da ciddi rezervasyonlar almaya başladık. 2020 salgın sürecini iç pazar ve yurt dışındaki gurbetçilerimizle atlattığımızı unutmayacağız. Onun için bu dönemde önceliğimiz iç pazar ve gurbetçilerimiz olacak. Oteller grubu olarak, salgın nedeniyle okuluna gidemeyen çocuklarımıza çok ciddi indirimler yapıyoruz. Beş yıl önce iç pazardan sadece temmuz ve ağustos için rezervasyon alıyorduk. Artık haziran, temmuz, ağustos, eylül hatta ekim için de rezervasyonlar alıyoruz." dedi.

Kavaloğlu, en erken rezervasyon yaptıranlara en indirimli tatilin sözünü verdiklerini ifade etti.

Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara
Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara
Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara
Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Ukrayna, Antalya, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı         
12:04
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053         
11:24
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi         
10:25
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 12:55:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erken rezervasyonda en fazla indirim iç pazara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei