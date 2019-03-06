Erken Rezervasyonlarda Yüzde 58 Artış Var, Hedef 5.6 Milyon Turist'

TÜRKİYE'DEN fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bugün başladığı temaslarını perşembe günü de sürdürecek.

TÜRKİYE'DEN fuara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bugün başladığı temaslarını perşembe günü de sürdürecek. Pazar gününe kadar devam edecek olan fuarı cuma gününe kadar sektör çalışanları, hafta sonu ise halk gezebilecek. Türkiye'nin Almanya pazarından beklediğinden erken ve daha yüksek ön rezervasyon aldığını söyleyen Bakan Ersoy, "2018 yılını beklentilerin üstünde, iyi bir şekilde kapattık. Aynı sıçramayı, hatta biraz daha fazlasını 2019'da gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor. Özellikle Avrupa satışları ki Almanya bunların başını çekiyor. Erken rezervasyon olarak ciddi artışlar var. Dün bir rakam aldım şu ana kadar geçen seneyle kıyasladığımızda Almanya'dan Türkiye'ye olan erken rezervasyon satışlarında yüzde 58'lik bir artış var. Demek ki Almanya'nın lokomotifi Türkiye olmuş bu sene rezervasyon olarak" dedi.



ODAK NOKTASI GÖBEKLİTEPE



Göbeklitepe'nin en güçlü tanıtım aracı olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Tarihimizle, kültürümüzle, arkeolojimizle ve gastronomimizle biz eşsisiz. Türkiye'nin muhteşem kültürel hazineleri var. Doğası, denizi ve güneşi var. Bu bağlamda 2019'da sayın Cumhurbaşkanımızın 'Göbeklitepe yılı' ilan etmesiyle birlikte tanıtımın odak noktasına Göbeklitepe'yi koyduk. Biliyorsunuz 12 bin yıl önceye dayanan tarihin sıfır noktası olarak da anılan ve diğer bütün arkeolojik değerlerden ayrışan bambaşka bir özelliği var. Biz de bunu vurgulayarak tanıtım kampanyası yapıyoruz. Çok da büyük ilgili var. Bütün kampanyalarımızda 2019 boyunca yerleştireceğiz" diye konuştu.

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