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Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 - Son Dakika

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

25.06.2021 17:34

Muhalefet partilerinin erken seçim taleplerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'dan cevap verdi. Seçim için tarihin belli olduğunu belirten Erdoğan, "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Muhalefetin sık sık dile getirdiği erken seçim çağrılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir çıkışla yanıt verdi.

"BOŞUNA ÇABALAMAYIN ZAMANINDA OLACAK"

Erken seçimle ilgili tarihin net olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Önümüzde 2023 seçimleri var. Sizlerden 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyorum. Yatıyorlar, kalkıyorlar 'erken seçim' diyorlar. Boşuna çabalamayın seçimler zamanında olacak. Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Gençler şunu unutmayın; 20 yıl öncesinin Türkiye'si ile veya Hatay'ı ile bugünün Hatay'ı karşılaştırdığınızda, bugünkü gençler bilmez. Onlara anlatacaksınız. Z kuşağı falan diyorlar ya bunlara anlatacaksınız, bilmezler. Onlara bunları hatırlatacaksınız" ifadelerini kullandı.

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Gelecek nesillere daha büyük bir güçlü bir Türkiye bırakabilmek için her birimizin bu kutlu davanın neferi olduğunu benimsemeliyiz. AK Parti'yi millet kurmuştur. Ana kademe, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız bir aradayız. Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin gönlünü fethetmektir. Vaktimizi ve enerjimizi sadece bu doğrultudaki çalışmalarımızı daha iyi getirmek için çalışacağız. En önemli görev teşkilatlarımıza düşüyor. Her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değildir. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor. Biz birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmezsek bunların hiçbiri netice vermez. Hatay'ın bir dayanışma sergileyeceğine inanıyorum.

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMANIZI İSTİYORUZ"

Türkiye'nin yaşadığı 19 yıl içinde 15 seçimin her biri kendi içinde öneme sahiptir. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna taşıyacak en kritik dönemeci kapsıyor. Gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. Hatay'la birlikte ülkemizin tamamında her haneye mutlaka, tekrar tekrar gireceğiz. Gittiğimiz her yerde güler yüzümüzle kazanmadık gönül bırakmayacağız. Bizde ne olacak? Tevazu... Bize gurur, kibir yakışmaz... Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız. Bunların yalandan başka vizyonları yok. Gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda destek sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz. Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 15 Temmuz'da nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların da amacının hakikat arayışı olmadığını milletimize anlatacağız.

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

"SAVAŞ AY'IN PROGRAMINI TEŞKİLATA İZLETİN"

Ülkemizle ilgili heveslerini saklama gereği, özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? Bu zatın SSK'nın başında olduğu zamanlar Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. Gençler bunu bilsinler. Şimdiyse hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Bakın şu anda sevgili kardeşlerim, dünyanın değişik yerlerinde Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri aşı var ya, bu aşıyı ücretli yaptırıyor biliyor musunuz? Ücret alıyor, ücret. İngiltere'de 100 sterlin gibi rakamla ücret alınıyor. Bizde böyle bir şey yok... AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Sizlere güveniyorum."

Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Haziran, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 - Son Dakika


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