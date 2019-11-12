Son Dakika Haberleri: Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı
Son Dakika Dünya Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı - Son Dakika Dünya

Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı

6 saat önce

Erken genel seçimlere hazırlanan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı düzenlendi. Seçim kampanyasının yürütüldüğü döneme denk gelen olayda, siber korsanların partinin sanal platformlarına aşırı yüklenip, sistemi çökertmeye çalıştığı öğrenildi.

Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı, System.String[]

Erken genel seçimlere hazırlanan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı düzenlendi.


Seçim kampanyasının yürütüldüğü döneme denk gelen olayda, siber korsanların partinin sanal platformlarına aşırı yüklenip, sistemi çökertmeye çalıştığı öğrenildi.

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İşçi Partisi, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:46 
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