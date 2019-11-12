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Erken seçim öncesi İngiliz İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı
6 saat önce
Erken genel seçimlere hazırlanan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı düzenlendi. Seçim kampanyasının yürütüldüğü döneme denk gelen olayda, siber korsanların partinin sanal platformlarına aşırı yüklenip, sistemi çökertmeye çalıştığı öğrenildi.
Erken genel seçimlere hazırlanan İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne iki günde iki siber saldırı düzenlendi.
Seçim kampanyasının yürütüldüğü döneme denk gelen olayda, siber korsanların partinin sanal platformlarına aşırı yüklenip, sistemi çökertmeye çalıştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:46
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