Üye Girişi
Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı - Son Dakika

Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı

04.07.2021 11:23

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Posteki, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pösteki, erken seçim sorusuna ise "Kesinlikle olacağını öngörüyorum. Önümüzdeki yılın haziran ayından önce yapılacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Haberler.com stüdyolarında Cuma Obuz'un konuğu ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki oldu. Pösteki, son anketlerdeki siyasi partilerin oy durumundan erken seçim ihtimaline; Z kuşağının tercihlerinden yeni kurulan partilere kadar birçok konuda görüşlerini aktardı.

"KESİNLİKLE ERKEN SEÇİM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Pösteki, "Erken seçimi ihtimal dahilinde görüyor musunuz?" sorusuna "Erken seçimin kesinlikle olacağını öngörüyorum." sözleriyle yanıt verdi. Vatandaşların da gitgide erken seçim fikrine sıcak bakmaya başladığını söyleyen Pösteki, şöyle devam etti: "Son yaptığımız çalışmaya göre vatandaşların %50'si erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Muhalefet bloğunun seçmeni açık bir şekilde bunu istiyor zaten. İkinci olarak da ben Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerine adaylığı anayasaya aykırıydı, aday olur mu olmaz mı söylemleriyle girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Ayrıca 2023'te daha güçlü bir aday da çıkabilir karşısına. Şu anda en azından karşısına çıkabilecek mevcut aktörler belli."

"ÖNÜMÜZDEKİ HAZİRAN AYINDAN ÖNCE YAPILABİLİR"

Erken seçimin ne zaman olabileceği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Pösteki, "Seçimin önümüzdeki yılın haziran ayından önce yapılacağını düşünüyorum. 2023'te belirlenen seçim tarihinden bir yıl önce zaten yasa gereği sandığa gidilemez." ifadelerini kullandı.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı

Haziran, Cuma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı - Son Dakika


Son Dakika

Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış 11:13 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı 10:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor 10:33 Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı! Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor
Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz 09:06 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi 20:06 Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi

Son Dakika Haberleri
11:23 Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı
11:19 Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı
11:12 Hakkında yüzlerce şikayet olan Tosuncuk'un ilk davalarından birinin sebebi, rakibine yaptığı şantajmış
10:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına Z kuşağı talimatı verdi: En önemli hedefimiz aidiyet duygusunu geliştirmek olmalı
10:51 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi
10:41 Galatasaray'la anlaşmasını iki yıl uzatan Emre Akbaba, büyük indirime gitti
10:35 Tartıştığı kişiye "Senden hoca değil münafık bile olamaz" sözlerini kullanan genç az kalsın hapsi boyluyordu
10:34 Herkesi bu kareyle kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi
10:33 Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları devam ediyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı Burak Elmas, Galatasaray'ın kasasına 20 milyon euroluk kolaylık sağladı         
11:20
Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz Yorumcu Gürcan Bilgiç'in Pereira ve Ali Koç sözleri olay yaratacak: Cahil, yetersiz ve vizyonsuz         
10:56
9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi 9 yıl sonra İstanbul'da bir ilk! Osmanlı Şehzadesi, Maslak kasrında evlendi         
10:52
Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü         
09:13
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, kabul etmedi         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 12:08:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erken seçim yapılacak mı? ORC Araştırma Genel Müdürü, çok net ifadeler kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement