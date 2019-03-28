Erken Seçim Yoktur, Seçime Asla İhtiyaç Yoktur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur." dedi.



Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hızını kesmeye çalışanlara Osmaniye'nin kudretini göstereceğini söyledi.



Yerel seçimde sandığa gidilmesi çağrısında bulunan Bahçeli, "Teröristleri belediyelere sızdırmaya ve yuvalandırmaya çalışan CHP'ye Osmaniye'nin güçlü duruşu yeter." diye konuştu.



Bahçeli, Osmaniye'nin Cumhur İttifakı'na karşı kurulan oyunları bozacağını vurgulayarak şöyle devam etti:



"CHP, İP, SP belediye meclis aday listelerine yazılan terör örgütleriyle iltisaklı 378 çürümüşe Osmaniye hoşgörü göstermez. Bunları asla affetmez. PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Osmaniye'ye söyleyecek ne bir sözü, ne de bakacak bir yüzü olacaktır. HDP'ye methiyeler dizen, HDP ile kol kola giren, PKK ve FETÖ'nün yörüngesine sabitlenen İP'in Osmaniyeli kardeşimi kandırması akla sığacak iş değildir."



"Kürt kökenli kardeşlerim, siz bizsiniz biz de siz. Ayrımız gayrımız yok, biz birlikte büyük bir milletiz." diyen Bahçeli, "PKK'nın emellerini çiğneyin, HDP'nin rezaletlerini defedin, sizleri istismar etmelerine fırsat vermeyin. Al bayrağın altında hepimize yer var. Türk milletinin müşfik ve muhteşem vicdanı hepimizi kucaklayacak kadar geniş ve güçlüdür. Cumhur İttifakı herkese sahip çıkacak kardeşlik bilincine ve kader ortaklığı inancına ziyadesiyle haiz ve sahip."



"Erken seçim yoktur"



Bahçeli, yerel seçimlerden çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağının altını çizerek şöyle devam etti:



"Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere karşılık bekleyenlere tahammülümüz olmayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. 2023 lider ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Boş laflara karnımız toktur, ittifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde milli beka vardır."



"Adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyeceğiz"



"Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışına uygun hareket etmeyi vicdan görevi saydıklarını aktaran Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in hem 100. yıl dönümünü, hem de iki yüzüncü yıl dönümünü planlayıp tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özeti ve özel halidir." diye konuştu.



MHP Lideri Bahçeli, millet olarak ekmeği birlikte ve paylaşarak yiyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:



"Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız. Adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyeceğiz. CHP, İP, HDP, ÖDP, SP'nin sinsi 1 Nisan planlarını suya düşüreceğiz. PKK/YPG'yi beka sorunu olarak görmeyenleri şaşkına çevireceğiz. Zilletin karartmaya çalıştığı geleceğimizi aydınlık yarınlarla buluşturacağız. Bunlar milli bekayla ilgili hiçbir kaygı taşımıyorlar. Milli ülkülerle ilgili hiçbir samimiyet ve safiyet ifade etmiyorlar. Kriz siyasetini canlı tutmak için çabalıyorlar. Sundukları, söyledikleri, yaptıkları, yapacakları bir şey yok. Teröristleri aklama yarışındalar, ezanımızı yuhalatma peşindeler. Bunların hiçbiri Osmaniyeli kardeşlerimin gözünden kaçmıyor. Osmaniye istikrar diyor. Huzur ve esenlik arzuluyor."



"31 Mart dönümdür"



Bahçeli, iş birlikçilere ve ihanete karşı "Cumhur İttifakı" dediklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır. Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır." ifadesini kullandı.



Konuşmasının ardından Devlet Bahçeli, adını taşıyan meydandaki Osmaniye Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.



Burada şehitler için dua eden Bahçeli, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



(Bitti)

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