Erken şifa için ameliyattan önce egzersizlerle nefeslerini kuvvetlendiriyorlar - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesinde ameliyat olacak kanser hastaları, doktor tavsiyesiyle yaptıkları nefes egzersizleri sayesinde ameliyat sonrası daha erken iyileşme imkanı buluyor.

Hastanenin Cerrahi Onkoloji Kliniğinde yemek borusu, mide, kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, troid bezi ve meme kanseri gibi vakalardan Dr. Mehmet Hamdi Sakarya ve ekibince ameliyat olacak hastalara, ameliyat sonrası erken iyileşme ve beslenmelerini kolaylaştırma amacıyla çeşitli ilaç ve egzersiz tedavileri uygulanıyor.

Hastaneye yatışları yapılan bu hastalar, kalp ve akciğer kapasitesini geliştirmek için 5 kat merdiven çıkmanın yanı sıra çeşitli cihazlar yardımıyla da nefes kaslarını güçlendirici egzersizle ameliyata hazırlanıyor.

Yaklaşık 5 gün bu şekilde egzersiz yaptıktan sonra ameliyata alınan hastalar, bu sayede erkenden iyileşip taburcu ediliyor.

"Akciğer fonksiyonlarındaki azalmanın önüne geçmeyi amaçlıyoruz"

Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği Şefi Dr. Sakarya, AA muhabirine, ameliyat sırasında akciğer bölgesinde de çalıştıkları yemek borusu, mide, kalın bağırsak, karaciğer gibi kanser ameliyatlarının uzun sürdüğünü söyledi.

Uzun süren ameliyatlarda narkoz altındaki hastanın pasif solunuma tabi olduğunu anlatan Sakarya, "Uzun süren ameliyat sonrası akciğer fonksiyonlarında yüzde 50'ye varan azalmayla karşılaşıyoruz. Bu azalma ameliyat sonrası iyileşme sürecini uzatıyor. Akciğer fonksiyonlarındaki azalmanın önüne geçmek, beslenme durumunu düzeltme ve akciğer kapasitesini artırma açısından ameliyat öncesi bazı tedaviler uyguluyoruz." dedi.

Dr. Sakarya, bu tedavilerden bir kısmının balgam sökücü ve akciğer odacıklarını genişletici ilaç tedavileri olduğunu belirterek, bazı egzersizlerle hastaların nefes kaslarını güçlendirdiklerini dile getirdi.

Aynı zamanda hastalara aralıklı zamanlarda 5 kat kalp ve akciğer kapasitesini geliştirici merdiven inip çıkma egzersizi yaptırdıklarını aktaran Sakarya, "Eğer hastanın eklem rahatsızlığı ya da kalp gibi sıkıntıları varsa egzersizi hafifletiyoruz. Hastalar, ciddi kanser ameliyatı olmasına rağmen basit ameliyat olmuş gibi çok kısa sürede toparlanıyor, ameliyattan bir gün sonra ayağı kalkıp yürümeye başlıyor. Bağırsak sistemi çok daha erken çalışıyor. İlaçlara bağımlılık azalıyor ve kısa sürede evine gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Hastayı ameliyatın ilk haftasında taburcu ediyoruz"

İleri evre meme kanseri olan Saime İnan'ın da kemoterapiden sonra ameliyat için geldiğini anlatan Sakarya, "Hastamıza ameliyat öncesi solunum egzersizi yaptırdık. Bu egzersizlerle çok daha erken taburcu edilecek. Egzersizleri yapmasaydı iyileşme ve toparlanma süreci 1 hafta değil de 15-20 günü bulacaktı. Hastayı ameliyatın ilk haftasında taburcu ediyoruz." diye konuştu.

Hasta İnan ise egzersizlerin faydasını ameliyat sonrası gördüğünü söyleyerek, "Ameliyat öncesi merdiven inip çıktım ve nefes egzersizleri yaptım. Önce Allah, sonra doktorumun sayesinde çok iyiyim. Egzersizler sayesinde ameliyattan sonra hemen iyileştim." dedi.

Yemek borusundan ameliyat olacak hastalardan Zahire Yazıcı da ameliyat öncesi hemşirelerin kendisine tarif ettiği üfleme cihazıyla nefes egzersizi yaptığını, hastane hizmet ve imkanlarından çok memnun kaldığını dile getirdi.

Ardahan'dan mide ameliyatı için gelen İlknur Yılmaz da tavsiye üzerine Dr. Sakarya'ya başvurduğunu ifade ederek, ameliyat öncesi akciğerini geliştirmek için üfleme gibi egzersizlere ameliyata hazırlandıklarını anlattı.