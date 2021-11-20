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ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI - Son Dakika

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI

20.11.2021 12:07

Türkiye'de ve dünyada çok sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kronik böbrek hastalığına ilişkin Türk Nefroloji Derneği harekete geçti.

Türkiye'de ve dünyada çok sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kronik böbrek hastalığına ilişkin Türk Nefroloji Derneği harekete geçti. Başlattıkları proje ile böbrek hastalığının erken tanısında vatandaşa destek olduklarını söyleyen Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, 'Toplumun yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı var. Yapacağımız müdahaleyi erken yapmak her şeyi hem durdurabilmek hem de geciktirmek açısından çok önemli' dedi.

Türk Nefroloji Derneği tarafından kronik böbrek hastalığına dikkat çekmek, toplumda farkındalık sağlamak amacıyla 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' projesi hayata geçirildi. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanan projenin ikinci ayağı İstanbul Üsküdar'da yapıldı. Bugün Üsküdar Meydan'da olan tır, yarından itibaren 3 gün boyunca Kadıköy'de olacak. Proje kapsamında yola çıkan gezici tır ile vatandaşlara hızlı tanı testleri aracılığıyla idrar tahlili, tansiyon ölçümleri, ücretsiz böbrek tarama işlemi yapılıyor.

TOPLUM BÖBREK HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİL

Toplumun yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı olduğunu ve bu proje ile farkındalık yaratmak istediklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, 'Bu tır toplumdaki böbrek hastalığı, tansiyon problemleriyle ilgili bir tarama yapmak ve hastalığın yaygınlığını ortaya koymak için var. Yaklaşık 3 bin insanımızı tansiyon, şeker, böbrek hastalığı açısından taramayı amaçlıyoruz. Anında bakılan idrar tahlili ile böbrekte erken hasar bulgusu var mı' Tansiyonları nasıl? Öykülerinde şeker olup olmadığı kaydediliyor. Böbrek hastalığının en ileri evresi diyaliz evresi. 70 bin civarında diyaliz hastası var. Yaklaşık 20 bin civarında böbrek nakil hastası var. Bundan çok daha fazla erken evrede böbrek hastalarımız var? diye konuştu.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ.

Böbrek hastalığının erken fark edilmesinin önemine dikkat çeken Yıldız, ' Yapacağımız müdahaleyi erken yapmak her şeyi hem durdurabilmek hem de geciktirmek açısından çok önemli. Erken fark edilmesi için de bu tür taramalar önemli. Özellikle her tansiyonu olan hastanın gizli böbrek hastalığı açısından tespit edilen her şeker hastasının da acaba böbrek etkileşimi var mı diye bunların erken fark edilmesi son derece önemli' dedi.

ŞEKER HASTALIĞININ FARK EDİLMESİ DE ÇOK ÖNEMLİ

Yıldız, 2 kişiden 1'inin şeker hastası olduğunun farkında olmadığına dikkat çekerek, 'Uzun zaman şeker hastalığı ile beraber yaşayıp problemlerin ilerlemesi söz konusu. Şekerin de erkenden fark edilmesi böbrek hastalığı açısından çok önemli' ifadelerini kullandı.

YAŞLA BİRLİKTE ARTIYOR

Böbrek hastalığının yaş ile birlikte artan bir hastalık olduğuna vurgu yapan Yıldız, 'Bütün organlar yaşla birlikte bir miktar etkileniyor. Yaşla birlikte kalple ilgili olaylar artıyor, bu durum da böbrek hastalıklarını etkileyebiliyor" dedi.

BÖBREKLERİ KORUMANIN FORMÜLÜ; AĞRI KESİCİLERİ KULLANMAYIN

Böbrekleri korumanın formulünü de paylaşan Yıldız, 'Hipertansiyon hastasıysa iyi kan basıncı kontrolü, şeker hastasıyla çok iyi kan şekeri kontrolü yapılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, obeziteden korunulmalı. Böbreğe dokunabilecek, mümkün olduğunca gereksiz ilaç kullanmamak gerekir. Özellikle ağrı kesicileri kullanırken çok dikkatli olmamız lazım. Ağrı kesicilerin uzun dönem zararları var. Bizim incelemelerde kullandığımız kontrast denilen boyalı ajanların zararları var' ifadelerini kullandı.

ENFEKSİYONLARA ERKEN MÜDAHALE ETMEK GEREKİYOR

Yaşanan enfeksiyonlara erken müdahalenin de böbrekleri korumak için önemli olduğuna dikkat çeken Yıldız, 'Enfeksiyon olduğu zaman çok erken ve hızlı müdahale etmek gerekir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonlarında gecikme, gebelik esnasında olabilir, çocukluk çağında olabilir' Bunları geç tedavi ettiğiniz zaman böbrekte hastalıkların gelişimi, böbrek dokusunun kaybı ile birlikte oluyor. Yeterince su tüketelim? dedi.

BÖBREK SAĞLIĞI KALBİ DE ETKİLİYOR

Yıldız, 'Böbrek sağlığı kalp için de çok önemli. Kalp ve böbrek hastalığının birlikte olması gibi bir anti tez söz konusu. Böbreğimizdeki hastalığı erken dönemde fark etmek ve bununla ilgili önlemler almak aslında kalp sağlığı için de çok önemli' diye konuştu.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI

Türkiye, Kadıköy, Kalp, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR; 100 KİŞİDEN 10'U GİZLİ BÖBREK HASTASI - Son Dakika
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