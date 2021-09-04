Erken tanı ve tedaviyle HIV hastaları normal bir yaşam sürebiliyor - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behice Kurtaran, erken tanı konulan ve tedavi olan HIV/AIDS hastalarının normal bir yaşam sürebildiğini bilirdi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğince (EKMUD) düzenlenen "II. Türkiye EKMUD HIV Akademisi" Edirne'de başladı.

Aynı zamanda EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Kurtaran, AA muhabirine, HIV (insan bağışıklık yetmezliği virüsü) enfeksiyonunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

HIV enfeksiyonunun yayılımının dünya genelinde devam ettiğine dikkati çeken Kurtaran, "HIV enfeksiyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önemi artan bir enfeksiyon hastalığı. 1980'lerden beri HIV enfeksiyonu pandemi olarak başladı ve tüm dünyayı halen etkisi altına almakta. Dünya genelinde değişik şekilde seyrediyor. İnsidansı, yeni hasta sayısı Amerika'da ve Avrupa'da azalmaya başlarken maalesef ülkemizin de içinde bulunduğu bazı topraklarda giderek artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kurtaran, HIV ile mücadelede erken tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu vurguladı.

HIV hastalığının öldürücü olmadığını, tedavisinin mümkün olduğunun altını çizen Kurtaran şunları kaydetti:

"Tanı alan kişi sayısı çok önemli. Tanı aldıktan sonra tedaviye ulaşabilir ve normal bir yaşam sürebilir. Bu mesajı herkese vermek istiyoruz. Riskli cinsel ilişkiden korunulması gerektiğine dair bilgileri mutlaka halkın bilmesi gerekiyor. Aynı zamanda korunma yöntemleriyle bu hastalığın önlenebileceğinin bilinmesi gerekli."

"Kovid'e odaklanıyoruz ama onun dışında diğer alanları da boş bırakamayız"

EKMUD Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ise Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken diğer enfeksiyon hastalıklarının da devam ettiğine dikkati çekti.

Kovid-19 haricindeki hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getiren Şencan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 en güncel konumuz ama Kovid-19 pandemisiyle mücadele ederken HIV de devam ediyor. Kovid ile mücadele ederken sepsisle de mücadele etmemiz lazım, hekimlerimizin bu konudaki bilgilerinin güncel olması gerekli. Kovid'e odaklanıyoruz ama onun dışında diğer alanları da boş bırakamayız. Kovid-19'un verdiği hasarlar yanında diğer taraflarda oluşturduğu eksikliklerin de toplumsal bir maliyeti var ve onları da en aza indirmeyi de gözetiyoruz."