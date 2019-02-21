Son Dakika Haberleri: Erken Teşhis, Erken Tedavi Hayat Kurtarır

Erken Teşhis, Erken Tedavi Hayat Kurtarır

33 dakika önce

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu ve KETEM işbirliğinde kanser hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekmek için kadınlar KETEM'e gitti.

Erken Teşhis, Erken Tedavi Hayat Kurtarır, System.String[]

Malatya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Koordinatörü Günay Taşkıran, "Kent Konseyi Kadın Meclisimizle kanser türleri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında eğitim seminerleri gerçekleştirdik. Seminere katılan kadınlarımıza kanserin hayatımızda tehlike oluşturmaması için erken teşhisin önemini vurgulamak adına bugün buradayız. Ne yazık ki kanser her geçen gün yanı başımızda olan bir hastalık olmaya başladı. Bu nedenle erken teşhis, erken tedavi hayat kurtarır diyerek kanserin yaşamımızdaki olumsuz etkilerini bertaraf etmek istiyoruz" dedi.

Kadınlar kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını ifade ederek erken tedavi ile hastalığın ilk aşamada aşılacağını, bunun için erken teşhisin önemli olduğunu vurguladılar.

Katılımcılar, kanser tehlikesine karşı muayenelerin ertelenmemesi gerektiğini söyleyerek ilk fırsatta kadınların muayene olmak için hastaneye gitmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Katılımcılar düzenlenen programdan dolayı Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:22 Kaynak: Bültenler

Malatya, Kent Konseyi, Güncel
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