"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı

6 saat önce

Malatya'da, kanser hastalığına dikkat çekmek için "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya'da, kanser hastalığına dikkat çekmek için "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı.


Dünya Kanser Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflarının sergilendiği "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi Malatya Park Alışveriş Merkezinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi gezenlere, kanserle ilgili broşürler de veriliyor. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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