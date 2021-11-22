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Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir - Son Dakika

Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir

22.11.2021 11:18
Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir

Kedilerin düzenli sağlık hizmetlerine erişimi için Royal Canin Türkiye'nin her yıl düzenlediği 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' sosyal farkındalık projesi başladı.

Kedilerin düzenli sağlık hizmetlerine erişimi için Royal Canin Türkiye'nin her yıl düzenlediği 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' sosyal farkındalık projesi başladı. Proje, 15 Aralık'a kadar devam edecek. Royal Canin'in hayata geçirdiği araştırmaya göre, kedi sahiplerinin yüzde 83'ü, düzenli sağlık kontrolü dışında farklı amaçlarla veteriner hekim ziyaretine gidiyor. Her 10 kedi sahibinden 4'ü veteriner kliniğine bir hastalık yaşandığında tedavi amaçlı gidiyor. Oysa erken teşhis, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da hayat kurtarabilir.

'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' misyonu kapsamında çalışmalarını sürdüren Royal Canin, İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) ile 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' kampanyası düzenliyor. Bu çalışmayla evcil hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ederken koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

HER 10 KEDİ SAHİBİNDEN 4'Ü VETERİNER KLİNİĞİNE TEDAVİ AMAÇLI GİDİYOR

Kampanya kapsamında hayata geçirilen araştırmanın sonuçlarına göre, hayvan sahipleri ortalama olarak 11 ayda bir kedilerini veteriner hekime götürüyor. Kedi sahiplerinin yüzde 83'ü, düzenli sağlık kontrolünden farklı amaçlarla veteriner hekim ziyaretine gidiyor. Her 10 kedi sahibinden 4'ü veteriner kliniğine bir hastalık yaşandığında tedavi amaçlı gidiyor. Oysa düzenli veteriner hekim kontrolleri ve erken teşhis, insanlarda olduğu gibi hayvanların da yaşamını kurtarabilir.

Kedi sahipleri bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için www.kedimklinikte.com web sitesinde bir araya geliyor. Kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sunuluyor. Hayvan sahipleri aynı zamanda, kedi psikolojisi, davranışları ve hayvan beslenmesine dair doğru bilinen yanlışları da web sitesinde yer alan videolar aracılığıyla keşfedebiliyor.

Kampanya kapsamında sokaklarda ve bakımevlerinde yaşayan hayvanlar için de #kedimklinikte etiketiyle sosyal medyada yapılacak her paylaşım karşılığında 1 kilogram mama bağışı bakımevlerine ulaştırılıyor.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ HAYAT KURTARIYOR

Kedilerle yaşam boyu birlikteliğin düzenli veteriner hekim kontrolleri ile mümkün olduğunu ifade eden Royal Canin Türkiye Bilimsel İletişim ve İlişkiler Uzmanı Veteriner Hekim Tilbe Babakıray, kampanya ile ilgili şunları söyledi:

"Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik etmek istiyoruz. Çünkü kurum olarak, düzenli kontroller sayesinde hayvan sahiplerinin kedi sağlığı, bakımı ve beslenmesine yönelik veteriner hekimlerden edineceği uzman bilgilerin, kedilerimize uzun ve mutlu bir yaşam için en iyi şansı vereceğine inanıyoruz. Yaşam boyu mutlu ve sağlıklı bir birliktelik için biz hayvan sahiplerinin en büyük destek noktası veteriner hekimler. Düzenli sağlık kontrolleri ve erken teşhis her yıl milyonlarca insanın yaşamını kurtarıyor, bu durum hayvanlarımız için de geçerli. Hayvan sahipleri kedilerine ne kadar çok önem verse ve onlara ne kadar vakit ayırsa da, bazı semptomları kaçırma veya geç fark etme riskini göz önünde bulundurarak düzenli bir uzman desteği almaları son derece önemli. Kampanyamız ile, koruyucu hekimlik ve önleyici sağlık hizmetlerinin, hayvan dostlarımızın sağlığı üzerindeki önemini vurguluyoruz. Bunun için de, tüm kedi sahiplerini kampanyamızda buluşturuyor; veteriner hekim odaları, dernekleri ve ülkemizdeki veteriner hekimler ile kedi sahiplerine sesleniyoruz: Onu tam olarak anladığınıza emin misiniz? İçinizde en ufak bir tereddüt dahi varsa; Kedinizi veteriner hekimine götürün" dedi.


Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir
Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir
Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir

Veteriner, İstanbul, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erken teşhis hayvanların da yaşamını kurtarabilir - Son Dakika


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