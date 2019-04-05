Erken Teşhis Sokağı'na Yoğun İlgi
1 saat önce
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, kanserde erken teşhise dikkat çekmek ve taramaların önemini vurgulamak amacıyla 'Erken Teşhis Sokağı' açtı.
Ulusal Kanser Haftası kapsamında Orhangazi Parkı'nda kurulan sokakta İl Sağlık Müdürlüğü, özel sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarını stantları yer aldı. Sokağı ziyaret eden vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirme yapılırken, erken teşhis için kanser taramalarını yaptırmak üzere KETEM birimlerine davet edildi. Ayrıca konuyla ilgili vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.
Erken Teşhis Sokağı'nı ziyaret eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kanser türlerinin önemli bir kısmının önlenebilen kanserler olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda vatandaşlarda kansere karşı bilinç oluşturmak adına farkındalık etkinliklerinin önem kazandığına dikkat çeken Dr. Akan, "Bu sayede kansere neden olan çevresel faktörlere karşı davranış değişikliği oluşturma imkânına sahip oluyoruz. Yine bu etkinliklerimizde kanserde erken teşhisin önemini vurgulayarak, vatandaşlarımızı kanser taramalarına davet ediyoruz. İlimiz bu konuda son derece duyarlı ve her geçen yıl daha fazla vatandaşımıza KETEM birimlerinde tarama hizmeti sunuyoruz" dedi.
Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu da Erken Teşhis Sokağı'nı ziyaret eden vatandaşlara mini konser verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:25 Kaynak: Bültenler
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