Erken yaşta evlenen kadın, eşinin cezaevinden çıkacağı günü bekliyor - Son Dakika

İzmir'de erken yaşta evlenen bir çocuk annesi G.Ö, yargı reformunda kendileri için yapılacak bir düzenlemeyi umutla bekliyor.

Tire ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki G.Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 2011 yılında tanıştıklarını bir sene sonra da 14 yaşında dini nikahla hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.

G.Ö, evliliğe ilk zamanlarda rıza göstermeyen ailesinin şikayette bulunduğunu, devam eden süreçte şikayetin geri alınmasına rağmen eşi hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açıldığını dile getirdi.

Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30 Aralık 2013'te eşi hakkında 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdiğini ancak tutuklamadığını belirten G.Ö, bu cezaya Yargıtay'da itiraz ettiklerini anlattı.

Eşi ile 18 yaşına girdiğinde 2016 yılında resmi nikah kıydıklarını belirten G.Ö, 2017'de bir kızlarının dünyaya geldiğini, yerel mahkemenin kararından 7 sene sonra 2020 yılında Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin cezayı onadığını ve eşinin tutuklanmasına karar verildiğini söyledi.

Eşinin mart ayında teslim olmasıyla tutuklandığını ifade eden G.Ö, bir aydır cezaevinde olan eşi ve onunla aynı durumda olan kişiler için yapılacak bir düzenlemeyi umutla beklediklerini belirtti.

"Kızımı 'baban çalışmaya gitti' diye oyalamaya çalışıyoruz"

G.Ö. eşinin bir an önce çıkmasını istediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Kızım 'babam ne zaman gelecek, babam nerede' diye soruyor. Cevap veremiyoruz. Çok küçük. Anlatamıyoruz. 'Baban çalışmaya gitti' diye oyalamaya çalışıyoruz. Yarın öbür gün ne cevap vereceğiz. Bu şekilde kanun olmaz. İstediğim eşimin eve gelmesi ve bu cezanın iptali. Yanımızda olmaları lazım. Virüsten dolayı görüşler kapatıldı. Hiç yüzünü görmedim. Telefonlaşıyoruz. Psikolojisi bozulmuş durumda. Bu duruma anlam veremiyor. 'İstiyorsan beni beklemek zorunda değilsin, önüne bak' diyor. Ne desin artık. 35 gün oldu cezaevine gireli. 35 gündür çocuğunu görmedi.

Meclis tatile gireceği için bizimle ilgili düzenlemenin 45 gün sonraya kaldığını duyduk vekillerden. '45 gün sonraya kaldın' nasıl diyeyim eşime. Dışarıda bir şekilde vaktimizi geçiriyoruz ama dört duvar arasında olanlara nasıl anlatalım. Her tarafta tahliye haberleri var. Psikolojik olarak kötü durumdayız. Çok umutlanmıştım. Aile olarak güzel bir haber bekliyorduk. Güzel bir haber alamayınca çok üzüldük. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Çünkü yatılması gereken 7,5 sene var içeride."