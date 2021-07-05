'Erken yaşta ve zorla evlilikler ile mücadele il eylem planı' onaylandı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatı ile erken yaşta ve zorla evlilikler konusunda TÜİK verilerinde ilk 10' da yer alan Kars'ta, 2017 yılından itibaren aktif devam eden mücadele çalışmalarında, '2. İl Eylem Planı' valilik tarafından onaylandı.

Çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında, 12 Kamu Kurum ve Kuruluşunun paydaşlığında yürütülen "Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler ile Mücadele İl Eylem Planı" güncellenerek Valilik onayına sunuldu.

Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, Başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu" toplantısında; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından onaya sunulan ve komisyon üyeleri tarafından onaylanan İl Eylem Planı, 2021-2023 yıllarını kapsıyor.

Kars'ta Valilik koordinasyonu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sekretaryasında yürütülecek çalışmaların, güncellenen yeni İl Eylem Plan ile daha da etkin hale geleceği öngörülüyor. - KARS