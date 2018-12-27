Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars İl Eylem Planı Onayladı

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars
İl Eylem Planı 2019-2020 görüşülerek onaylandı
'Erken Yaşta ve Zorla Evlilik' verilerinde Türkiye
ortalamasının üstünde olan Kars, TÜİK
verilerinde 2016 yılında yüzde 15,2'lik bir oranla ikinci sırada, 2017 yılında yüzde 11,6'lık bir oranla altıncı sırada yer alıyor.
Mevcut durum göz önünde bulundurularak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşu olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü koordinatöründe Kars Belediyesi
, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, İl Sağlık Müdürlüğü
, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kafkas Üniversitesi
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kars Barosu komisyon üyeleri tarafından Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars İl Eylem Planı taslağı oluşturuldu.
Vali Yardımcısı Serdar Demirhan, Başkanlığı'nda yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında hazırlanan eylem planı taslağı onaylanarak 2019 Ocak ayı itibari ile yürürlüğe girmesi kararı alındı.
Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars İl Eylem Planı içeriğinde; muhtarların, kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının bilinçlendirilmesi, okula devam etmeyen çocukların tespit edilerek okula devamlarının sağlanması için gereken desteğin verilmesi, hane ziyaretleri ve kahvehane toplantılarının yapılarak ailelerin bilinçlendirilmesi, Erken Yaşta ve Zorla Evliliğin çocuklar, aileler ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekecek farkındalık çalışmalarına ağırlık verilmesi gibi faaliyetlere yer verildi. - KARS