Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı

18.03.2022 09:18

Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtıMERSİN Mersin'de şubat ayında çiçek açan erkenci badem ağaçları meyvelerini vermeye başladı.

Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı

MERSİN Mersin'de şubat ayında çiçek açan erkenci badem ağaçları meyvelerini vermeye başladı. Yeşile bürünerek badem çağlaları yetişen erkenci tür ile aynı bahçede yer alan diğer ağaçların çiçek açması ise ayrı bir güzellik oluşturdu.

Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminin başında gelen illerden Mersin'in Erdemli ilçesinde hem örtü altında hem açıkta her türlü ürünün üretimi yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda örtü altında erik ve kayısı çağlası gibi ürünlerin hasadına başlanan kentte, açıkta Şubat ayında çiçek açan bademlerin erkencileri de ürünlerini vermeye başladı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 40'a yakın badem ağacının bulunduğu bahçede erkenci badem ağaçlarının verdiği ilk ürünler toplanırken, diğer ağaçların çiçek açması ise ayrı bir görsel şölen sundu.

Şubat ayında çiçek açan ağaçların olgunlaşmaya başlayan bademlerin hasadını yaptıklarını anımsatan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Ünlü, "Bunlar erkenci çağla bademi olarak değerlendiriliyor. Şuanda çiçek açan badem ağaçları da orta mevsim. Bunlar da yaklaşık 30-35 gün sonra hasat edilecek. Bulunduğumuz bahçede yaklaşık 40 çeşit var. Bunlar içerisinde çiçek açmamış türlerde var" dedi.

Mevsimin soğuk gitmesine rağmen erkenci bademler de hasat yapılabildiğini aktaran Ünlü, havaların soğuk gitmemesi halinde ise bademlerin bir hafta önce yetişebileceğini kaydetti.

Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı
Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı
Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı

YORUMLAR
500
Şoförün dikkatsizliği faciaya sebep oluyordu! Tırın dorsesi üst geçitte asılı kaldı Şoförün dikkatsizliği faciaya sebep oluyordu! Tırın dorsesi üst geçitte asılı kaldı 'Araştırma Üniversiteleri' için destek programı devreye giriyor 'Araştırma Üniversiteleri' için destek programı devreye giriyor

Araştırma, Türkiye, Mersin, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
08:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale anlatımını seslendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: Erkenci bademler çıktı, ağaçlar çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement