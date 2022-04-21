Erkenci çileğin kilosu 20 liraya düştü - Son Dakika

Osmaniye'de topraksız serada üretimi yapılan erkenci çileğin kilosu 20 liradan satılıyor. Şubat ayında hasadına başlanılan çileğin kilosunun 25 ila 30 lira bandında olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Mahmut Ekiz, üretimin artmasıyla fiyatın 18 ila 20 liralara gerilediğini söyledi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bölümü'nde okuduğu sıralarda topraksız serada çilek üretimi hayali kuran Ziraat Mühendisi Mahmut Ekiz, yaklaşık 1 yıl önce hayalini gerçekleştirerek arkadaşıyla birlikte Osmaniye'ye ilk topraksız çilek serasını kurdu. Geçen yıl kasım ayında seraya ilk fidesini diken Ekiz, şubat ayında ilk hasadına başladı. Yaklaşık 3 aydır 2 dönümlük serasında günübirlik çilek hasadı yapan Mahmut Ekiz, şubat ayında hasada başladıklarında çileğin kilosunun 25 ila 30 lira bandında olduğunu ancak üretimin artmasıyla birlikte çileğin kilosunun 18 ila 20 liralara gerilediğini söyledi.

Osmaniye'de ilk defa topraksız serada çilede üretimi yapan Ziraat Mühendisi Mahmut Ekiz, "Osmaniye'de geçen sen seranın kurulumunu tamamladık. Kasım ayı gibi fideleri diktik. Şubat ayında da hasat periyodumuzu başlattık. Şubat ayından bugüne kadar günlük olarak hasadımız devam ediyor. Hasat periyodunu açıktaki üreticilerle hemen hemen 3 ay daha erkencilik sağlamış konumdayız. Kış şartlarının ağır geçmesi bizi de biraz geriye attı. Normalde ocak ayında hasat yapmayı planlıyorduk. Yine de şubat ayından bugüne hasadımız devam ediyor. Şubat ayında ilk hasadımızı yaptığımızda fiyatlarımız 25 ila 30 lira bandında değişiyordu. Tabii şu anda ülkemizin farklı yerlerinde de hasat başladı. Bundan dolayı fiyatlandırma biraz düştü. Şu andaki fiyatlarımız 18 ila 20 lira arasında değişiyor. Ürünümüzdeki tat, koku ve aroma da fiyatları biraz etkiliyor. Normalde açıkta üretilen çileğin fiyatı 15 ila 20 lira arasında değişirken, bizim topraksız seradan elde ettiğimiz ürün 18 ile 20 lira arasında değişiyor. Bu durum ürünün raf ömrünü de etkilediği için pazarlamacılar da bizleri tercih ediyorlar" diye konuştu.

(Selçuk Kaya-İHA)