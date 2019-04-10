Son Dakika Haberleri: Erkenci Erik, Kilosu 20 Liradan Satışa Çıktı

Erkenci Erik, Kilosu 20 Liradan Satışa Çıktı

1 saat önce

ADANA'da erkenci erik, kilosu 20 TL'den seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Erkenci Erik, Kilosu 20 Liradan Satışa Çıktı, System.String[]
ADANA'da erkenci erik, kilosu 20 TL'den seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde mevsimlik meyveler satan Rıdvan Demir, piyasada az olduğu için kilosu 20 TL'den satılan eriğin önümüzdeki günlerde fiyatının ucuzlayacağını söyledi. 

Çocukların ve hamile kadınların tadımlık miktarda erik satın aldığını bildiren Demir, küçük erik paketlerini 2 TL'ye sattığını belirtti.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:13 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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