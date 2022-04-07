Erkenci kirazda verimli bir sezon bekleniyor - Son Dakika

Erkenci kiraz üretim ve ihracatıyla önde gelen merkezlerden olan Manisa'da soğuk hava nedeniyle ilk hasat gecikse de üretici, geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Erkenci kirazın yetiştiği yerlerden Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz bahçeleri, bu yıl yaklaşık 20 günlük gecikmeyle beyaza büründü.

Erkenci türler olan "Cristobalina", "Early Lory" ve "Early Burlat" cinsi ağaçların çiçeklenme aşamasında yapılan tahminler ise rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olacağını gösteriyor.

Hasat ramazandan sonra başlıyor

Manisa Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagöbek, AA muhabirine, martta uyanmaya hazırlanan ağaçların soğukların etkisiyle bunu ertelediğini, hasadın da 20 gün gecikmeyle başlayacağını söyledi.

Bazı erkenci türlerde yüzde 10 civarında soğuk zararı görülebileceğini ancak genel olarak verim kaybı olmayacağı yönünde kanaatlerinin bulunduğunu anlatan Kocagöbek, asıl ihracat ürünü olan Ziraat 0900'de kaybın gözükmediğini ifade etti.

Ramazan Bayramı'nın ardından hasat sezonuna başlamayı planladıklarını dile getiren Kocagöbek, "Bu sene verim kaybı olmayacağı yönünde kanaatimiz var. Ziraat 0900 çeşidinde uyanma yeni başlıyor. Geçen sene soğuklar nedeniyle ürünümüz kıttı. Hedefimiz 70 bin tondu, 40 bin tona kadar düştük. Nasip olursa bu sene 60 bin ton hedefimizi tutturacağız." diye konuştu.

Bu yıl ağaçların havaların soğuk gitmesinin ağaçların sağlığını da olumlu etkilediğini, uzun süren uyuma süresi ve çiçeklenmeye geçişle gübre ve ilaçlama masraflarının azaldığını anlatan Kocagöbek, bunun verime de olumlu etkilerinin olacağını söyledi.

30 bin dönüm bahçede üretim

Erken hasat edilerek pazara sunulması dolayısıyla yüksek katma değerli kirazın üretildiği Manisa'da yaklaşık 30 bin dönüm bahçede iklim koşullarına göre 50-70 bin ton kiraz üretiliyor. Bölge, İzmir'in Kemalpaşa ilçesiyle birlikte erkenci kiraz ihracatının büyük bölümünü karşılıyor.