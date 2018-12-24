Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş 26. Bölüm Fragman

Erkenci Kuş 26. Bölüm Fragman

1 saat önce

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur.

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Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur... Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:00 

Anne, TV
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