Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş 47. Bölüm 2. Fragman
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Erkenci Kuş 47. Bölüm 2. Fragman

1 saat önce

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur.

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Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar!
Erkenci Kuş 47. Bölüm 2. Fragman
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:01 
Anne, TV
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