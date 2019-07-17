Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş 49. Bölüm Ön İzleme
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Erkenci Kuş 49. Bölüm Ön İzleme

3 saat önce

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar!
Erkenci Kuş 49. Bölüm Ön İzleme
Anne, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:00 
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