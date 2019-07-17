Erkenci Kuş 49. Bölüm Ön İzleme
3 saat önce
Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur.
Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar!
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:00
Defne Samyeli, kendini övmeyi abartınca takipçileri tepki gösterdi! Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı (Özel) Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı