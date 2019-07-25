Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş 50. Bölüm Fragman
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Erkenci Kuş 50. Bölüm Fragman

1 saat önce

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur.

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar!
Erkenci Kuş 50. Bölüm Fragman
Anne, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:01 
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