Erkenci Kuş 51. Bölüm Çok Yoruldum

Erkenci Kuş 51. Bölüm Özet: Can'la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar.

Erkenci Kuş 51. Bölüm Özet:

Can'la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir.

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