Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş 51. Bölüm Çok Yoruldum
Son Dakika TV Haber

Erkenci Kuş 51. Bölüm Çok Yoruldum

2 saat önce

Erkenci Kuş 51. Bölüm Özet: Can'la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar.

Erkenci Kuş 51. Bölüm Özet:
Can'la ilişkisinden ümidini yitiren Sanem, ajanstaki işini bırakıp mahallesine geri döner ve babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemese de, verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir.
Erkenci Kuş Dizisi, TV

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Can Yaman, Erkenci Kuş dizisine Instagram'dan yayınladığı mesajla veda etti
İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili vekil Kavakçı için bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi 12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:04:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş 51. Bölüm Çok Yoruldum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]