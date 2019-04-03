Son Dakika Haberleri: "Erkenci Kuş" Beyrut Yolcusu!

"Erkenci Kuş" Beyrut Yolcusu!

52 dakika önce

Sezona damga vuran yılın ikilisi Demet Özdemir ve Can Yaman ödüle doymuyor. Ekranların sevilen ikilisi her yıl Arap dünyasının başarılı isimleri ödüllendirdiği "Murex D'or" törenine katılmak için Beyrut'a gidiyor.

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği "Erkenci Kuş" dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, bu yıl 19.sı düzenlenecek olan "Murex D'or Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Ortadoğu'nunen önemli ödül törenine katılacakları için heyecanlı olan Özdemir ve Yaman bu sezon yer aldıkları "Erkenci Kuş" dizisiyle milyonların kalbine adeta taht kurdu. Arap dünyasında da büyük bir hayran kitlesi edinen sevilen ikilinin Beyrut'ta nasıl karşılanacağı şimdiden merak konusu oldu. Murex D'or ödül Töreni Beyrut'a 6 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

Murex D'or Ödül Töreni önceki yıllarda Beren Saat, Murat Yıldırım ve Songül Öden gibi isimleri ödüle layık görmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

Can Yaman, Demet Özdemir, Beyrut, Magazin
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