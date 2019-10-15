Erkenci Kuş'un Leylası Öznur Serçeler: Yeni komedi dizimde şarkı söyleyeceğim!
59 dakika önce
İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Öznur Serçeler yeni projelerini anlattı.
İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Öznur Serçeler yeni projelerini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05
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