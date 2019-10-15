Son Dakika Haberleri: Erkenci Kuş'un Leylası Öznur Serçeler: Yeni komedi dizimde şarkı söyleyeceğim!
Son Dakika Magazin Erkenci Kuş'un Leylası Öznur Serçeler: Yeni komedi dizimde şarkı söyleyeceğim!

Erkenci Kuş'un Leylası Öznur Serçeler: Yeni komedi dizimde şarkı söyleyeceğim!

59 dakika önce

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Öznur Serçeler yeni projelerini anlattı.

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde Magazin Burada'nın sorularını yanıtlayan Öznur Serçeler yeni projelerini anlattı.

Erkenci Kuş'un Leylası Öznur Serçeler: Yeni komedi dizimde şarkı söyleyeceğim!

Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 
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