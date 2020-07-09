Erkenci patateste verim ve kalite yüz güldürdü - Son Dakika

Erkenci patateste verim ve kalite yüz güldürdü

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hasadı devam eden yazlık patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hasadı devam eden yazlık patatesler, verimi ve kalitesiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

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Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'nin Altunhisar ilçesinde erkenci olarak tabir edilen yazlık patates hasadı devam ediyor.

Sabah erken saatlerde hasada başlayan çiftçiler, sıcak hava nedeniyle öğleye kadar ürün toplama işini bitiriyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen patatesler, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Geçen yıla göre üretim alanı yüzde 25 artarak 25 bin dekar alanda yapılan ekimden, yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarlada kilogramı 1,20-1,30 lira arasında satılan patatesin verimi ve kalitesi üreticileri memnun ediyor.

İhracatın artırılması talebi

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili ve patates üreticisi Tuncer Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patatesin verimli ve kaliteli olduğunu belirterek, "Patatesin tarlada kilogram fiyatı 1,20-1,30 lira arasında. Fiyatımız normal, geçen seneye nazaran biraz düşük." dedi.

İlerleyen günlerde fiyatın daha da düşeceğini tahmin ettiklerini aktaran Özçelik, "Patates fiyatları her zaman yerinde durmuyor. Patateste ihracat olursa hem ülke kazanır hem çiftçi kazanır. Fiyat konusunda acilen bir çözüm bulunmalı. İhracatın biraz yükseltilmesini istiyoruz. Çiftçinin önünü açmak için ihracat kesinlikle şart." diye konuştu.

Yaklaşık 150 dönümde patates üreten Mustafa Demirel de hasada yeni başladıklarını söyledi.

Bu yıl kalitenin oldukça iyi olduğunu dile getiren Demirel, geçen yıla göre ise kilogramda 20-30 kuruş daha ucuza sattıklarını ifade etti.

Altunhisar, Türkiye, Sabah, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erkenci patateste verim ve kalite yüz güldürdü - Son Dakika Ekonomi
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