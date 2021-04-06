Erkenci şeftali yetişemeyecek - Son Dakika

Erkenci şeftali yetişemeyecek

06.04.2021 09:41
Erkenci şeftali yetişemeyecek, System.String[]

Kiraz üretimi ile meşhur İzmir Kemalpaşa'da, hatrı sayılır bir şeftali üretimi de mevcut. Yılda 140 bin ton şeftali üretilen ilçede, haziran başı ve ortasında hasat edilen erkenci şeftaliler, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle sezona yetişemeyecek.

Kiraz üretimi ile meşhur İzmir Kemalpaşa'da, hatrı sayılır bir şeftali üretimi de mevcut. Yılda 140 bin ton şeftali üretilen ilçede, haziran başı ve ortasında hasat edilen erkenci şeftaliler, bu yıl olumsuz hava şartları nedeniyle sezona yetişemeyecek. İlçedeki ilk şeftali hasadı, haziran ayının sonunda yapılabilecek.

Kirazı ile ünlü İzmir Kemalpaşa, şeftali üretimi ile de dikkat çekiyor. 17 bin dekarda 2 milyon ağaçta üretilen ortalama 140 bin ton şeftali, hem ihraç ediliyor hem de iç piyasada satılıyor. Her yıl haziran başı ve ortasında hasat edilen erkenci şeftaliler ise bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle sezona yetişemeyecek. Don olayının olduğu sırada pembe çiçeklerin açtığı şeftali ağaçları, dondan zarar gördü. Hal böyle olunca pembe çiçekler kurudu, havanın ısınmasıyla birlikte ağaçlarda olgunlaşması beklenen mahsuller oluşmadı. Kemalpaşalı üreticiler, erkenci şeftali hasadının bu yıl haziran başı ve ortasında yapılamayacağını, ilk şeftalinin haziran ayının sonunda tüketilebileceğini ifade etti.

"Erkenci cins dönemini boş geçireceğiz"

Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Şubat ayında gerçekleşen don olayı ve olumsuz hava koşulları, şeftali üretimimizi etkiledi. Erkenci cinslerin yetiştiği ağaçlarda normal şartlarda 80-100 kilo mahsul oluşurken, şu anda yenilebilecek bir şeftali oluşumu yok. Don olayının olduğu sırada, bahçelerimiz çiçeklenmişti ama çiçekler dondan zarar gördü ve ağaçta şu an yapraklar dışında hiçbir şey kalmadı. Kemalpaşa'da 17 bin dekarda 2 milyon ağaçta şeftali üretimi var. Yılda 140 bin ton üretim yapılıyor. Son 3-4 yıldır üreticilerimizin şeftaliye yönelme durumu var. Haziran ayından eylül ayına kadar şeftali üretimi yapıyoruz. İlk hasadımız haziran ayının sonunu bulacak. İlk hasat ettiğimiz erkenci şeftali ise bu sene yok. Yani ilk hasat edilen erkenci cins dönemini boş geçireceğiz, bu cinsin ardından gelen cinsler ilk hasat ürünü olmuş olacak" dedi. Oray, ürünlerde ortalama yüzde 20 civarında hasar oluşacağını sözlerine ekledi.

"Erkenci şeftali geç kalmış olacak"

Üretici Mehmet Ali Akdemir de, "Geçen yıl bu dönemde çiçekler canlıydı ve meyve oluşumu vardı. Don nedeniyle çiçekler yandı. Ağaçlarda bir kilo dahi mal yok. Çiftçinin senesi bitmez. Bir dahaki seneye deneyeceğiz. Erkenci üç cinste zarar oldu. Bu da şeftali üretiminin yüzde 20'sine tekabül ediyor. İlk şeftaliyi haziranın başı ya da ortasında görmek yerine sonunda göreceğiz. Yani erkenci şeftali geç kalmış olacak. Çünkü meyve oluşumu şu anda hiç yok. Ağaçların pembe çiçekli olması gerekiyordu ama soğuk nedeniyle o çiçeklerde yanma oluşmuş" diye konuştu. - İZMİR

Erkenci şeftali yetişemeyecek
Erkenci şeftali yetişemeyecek
Erkenci şeftali yetişemeyecek
Erkenci şeftali yetişemeyecek

Haziran, Kiraz, İzmir, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erkenci şeftali yetişemeyecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, şehir kuruyor! Kendi kripto parası olan "Akoin"i kullanacak Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor         
09:42
Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı         
09:25
Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar         
08:37
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir         
08:03
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 09:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erkenci şeftali yetişemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei