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Erkenci şeftaliler hasat edildi - Son Dakika

Erkenci şeftaliler hasat edildi

05.06.2021 14:25

Erkenci şeftaliler hasat edildi Erkenci şeftali gecikti, rekolte düştü Selçuk'un hedefi, 170 milyon dolar ihracat İzmir'in Selçuk ilçesinde yetişen erkenci şeftalilerin ilk hasadı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla yapıldı.

Erkenci şeftaliler hasat edildi

Erkenci şeftali gecikti, rekolte düştü

Selçuk'un hedefi, 170 milyon dolar ihracat

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde yetişen erkenci şeftalilerin ilk hasadı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katılımıyla yapıldı. Bu yılki rekoltenin düşük, kalitenin yüksek olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ihracat hedeflerinin 170 milyon dolar olduğunu belirtti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yetişen erkenci şeftaliler, hava şartlarından dolayı 20 günlük bir gecikmeyle hasat edildi. Şeftali hasadı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı'nın katılımıyla yapıldı. Vali Köşger, şeftali toplayarak kovalara doldurdu, topladığı şeftalileri basın mensuplarına da ikram etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl rekolte düşük olsa da ihracat rakamlarını geçen yıla göre yüzde 10 artırarak 170 milyon dolar ihracata ulaşma hedefinde olduklarını söyledi.

36 bin ton ürün yetişiyor

Şeftali hasadında konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İzmir, Ege Bölgesinin başkenti. Bereketli ovaların ortasındayız. Selçuk da İzmir'in önemli meyve üretim merkezlerinden biri. Bu iş meşakkatli bir iş. İşçiler sabah saat 04.00'da işe başlıyor. Selçuk'ta 16 bin dekar alanda şeftali var. 36 bin ton da ürün var. Yapılan her ihracat ülkeye katma değer olarak önemli katkılar sağlıyor. Dışarıdan ithal girdi ile yapılan ihracatın pek bir anlamı yok. Bunlar sıfır maliyetle yapılan ihracatlar. O anlamda katma değeri yüksek oluyor. Bunları daha nitelikli hale getirmemiz lazım. Kalkınmış ülkeler, her metrekare toprağını ve her bir ferdini en iyi şekilde değerlendiren ülkeler. Biz de Selçuk Ovasını, Küçük Menderes Havzasını, İzmir'in dağlarını, ovalarını, denizini, tarihini, turizmini, mutfağını iyi tanıtmamız, katma değere dönüştürmemiz lazım. Vatandaşımızın emeğinin karşılığını alması lazım. Ülke olarak çalışarak ve katma değer oluşturarak kalkınacağız. Çiftçilerimize bol bereketli, hayırlı ve kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Hedef 170 milyon dolar ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise şu bilgileri verdi: "Selçuk, tarım diyarı. Şeftali, bizim çok önemsediğimiz ve katma değeri yüksek olan bir ürün. Geçen yıla göre 20 günlük bir gecikme var ama inşallah hasadımız hem kalite hem aroma açısından iyi bir sezon bekliyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre daha fazla olacak. Rekolte geçen seneye göre hava şartlarından dolayı biraz düşük ama ihracat rakamlarımızı yüzde 10 civarında artırmayı düşünüyoruz. Geçen sene 154 milyon dolar şeftali ihracatı yapıldı. 2019 yılına göre ciddi anlamda rekor kırıldı. Bu sene de hedefimiz 170 milyon dolar ihracat yapmak. Biz şeftali ve nektar üretiminde 800 bin ton ile 6. sıradayız. Selçuk ilçesi ise bu üretimde yüksek sıralarda."

Fiyatlar artacak

Üretici Yaşar Erdallı da, "Mahsullerimiz soğuğa çarpıldı. Erkenci şeftalilerin olduğu bu bahçede yaklaşık 80 bin ton civarında mal eksikliği yaşandı. Rekolte düşük. Tüketici nezdinde fiyatlar artacak ancak kalitemiz güzel. Selçuk, şeftalide geçiş noktasıdır. Şu an Türkiye'de şeftali Selçuk Davutlar ve Tire bölgesinde. Adana, Mersin'de bitmek üzere. İhracatçılar önümüzdeki günlerde buraya yönelecek. Ürünlerimizi 50 ülkeye ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi
Erkenci şeftaliler hasat edildi

Yavuz Selim Köşger, Selçuk, Hasat, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erkenci şeftaliler hasat edildi - Son Dakika Ekonomi


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