ERKENCİ ÜZÜM ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR - YENİDEN - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde açıkta hasadına başlanan Trakya ilkeren üzüm cinsinin kilosu 10 TL'den alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Sabak mahallesinde üretim yapan Hüseyin Kıcalı, açıkta üzüm hasadının bu yıl iklim değişikliğinden dolayı 15 gün geç kaldığını, üzümde rekoltenin az ama kalitenin yüksek olduğunu söyledi. 10 yıl önce dikimini yaptığı cins üzümün hem lezzetli hem de dayanıklı olduğunu belirten üretici Kıcalı, 'Bu üzüm toprağa değerse çürür dediler ama tam aksi oldu. Toprakla buluşan üzümler daha iri ve daha siyah oluyor. Verimi çok güzel, diğer bağlardan iki yılda bir beklenen verim alınırken, bu bağlardan her yıl aynı verimi alabiliyorum. Bu yıl iklim değişikliğinden dolayı rekoltesi az olsa da kalitesi çok güzel ve salkımları iri iri. Diğer cinslerden hem bakımı hem satışı hem verimi güzel' dedi. Kırcalı, üzümün kilosunun 10 TL'den alıcı bulduğunu da sözlerine ekledi.