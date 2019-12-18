Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Gölbaşı'nda yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Gölbaşı'nda yapıldı - Son Dakika

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Gölbaşı'nda yapıldı

6 saat önce

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı Gölbaşı'nda yapıldı, System.String[]

Erkenek Grup İçme Suyu Birliği Toplantısı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Yıldırım, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören beldeleri, Gölbaşı OSB ile 12 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak projenin inşaat yapım ihalesinin 23 Ocak'ta yapılacağının müjdesini aldık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.." ifadesini kullandı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya ilçe ve belde belediye başkanları ile köy muhtarları katıldı.

İskender Yıldırım, Erkenek, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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