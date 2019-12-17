Erkenek suyu ihalesi yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erkenek suyu ihalesi yapılıyor - Son Dakika

Erkenek suyu ihalesi yapılıyor

6 saat önce

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, birçok yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Erkenek Suyu ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Erkenek suyu ihalesi yapılıyor, System.String[]

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, birçok yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını giderecek olan Erkenek Suyu ihalesinin yapılacağını açıkladı.


Milletvekili Ahmet Aydın, Besni ve Gölbaşı ilçeleri, Harmanlı, Balkar, Suvarlı ve Belören beldeleri, Gölbaşı OSB ve 12 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak projenin inşaat yapım ihalesinin 23 Ocak'ta yapılacağını kaydetti.


Aydın, Erkenek kaynağı ile 130 kilometreden yıllık 16 milyon metreküp olarak karşılanacağını ifade etti. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:51 Kaynak: İHA
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