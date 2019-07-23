Erkilet Bulvarı'nda asfaltlama yapılacak
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erkilet Bulvarı'nda asfaltlama çalışması yapılacak.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:35 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi tarafından Erkilet
Bulvarı'nda asfaltlama çalışması yapılacak. Çalışmaların yapılacağı saatlerde trafik bir şeritten kontrollü olarak verilecek.
Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli bulvarlarından olan Erkilet Bulvarı'nı yeniliyor. 24 Temmuz Çarşamba günü Erkilet Bulvarı'nın İtfaiye
Kavşağı ile Huzurevi Kavşağı arasında asfaltlama çalışmalarına başlanacak ve çalışmalar iki gün sürecek. Çalışmalar süresince iki şeritli olan yolun tek şeridinden trafiğe ayrılacak. Erkilet Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin iki gün boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. - KAYSERİ
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