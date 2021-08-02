ERKMEN'DE GÜNDE 120 TON VİŞNE ÜRETİLİYOR - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Erkmen beldesinde vişne hasadı devam ediyor. Kilosu 3,5 liraya kadar alıcı bulan vişneler, yurt içi tüketimin yanı sıra meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Bölgedeki çiftçilerin yetiştirdiği vişneleri alan Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Başkanı Ali Koç, günde 120 ton vişneyi beldeden çıkardıklarını söyledi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesi, Türkiye'nin önde gelen fidan üretim merkezleri arasında yer alıyor. Beldede vişne ve kiraz ağırlıklı olmak üzere yıllık bir milyon fidan üretiliyor. Erkmen, vişne üretiminde de önemli yer tutuyor. Beldede yetiştirilen vişneler, yurt içi ve dışına gönderiliyor. Afyonkarahisar'ın birçok ilçesi, beldesi ve köyünden vişneleri toplayan Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise bunları meyve suyu üreten fabrikalara gönderiyor. Vişne hasadının ilk günlerinde 2,5 liradan alıma başlanan ürünlerin fiyatları bugünlerde 3,5 lira civarında seyrediyor. Fiyatlardan memnun olmayan vişne üreticisi, fabrikaların da zarar etmeyeceği ve ortalama fiyatın bulunması için destek beklediklerini söyledi.

'10-12 GÜN DAHA HASADIMIZ SÜRER'

Vişne üreticisi Muhammet Ali Boztaş, bir senedir bekledikleri vişne hasadına başladıklarını aktararak, Yaklaşık 300 ağacımız var, 10-15 ton meyvemiz var. 10-12 günde hasadımızı yapıp vişne sezonunu kapatacağız inşallah dedi.

'DEVLETİMİZDEN TABAN FİYAT İSTİYORUZ'

Vişne hasadının başladığını aktaran Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Koç, Vişne toplam rekoltesi düşük olduğu için vatandaş fiyatı fazla eklemek istiyor ama 2,5 lira ile başladılar, şu anda 3,5 lira oldu. Beklenen fiyat artışından memnun değiliz. Bir senedir vatandaş bu vişnenin ardına bakıyor, yani çoluğu çocuğu geçimi ama olmadı. Bu yüzden biz devletimizden inşallah taban fiyat istiyoruz. Fındık gibi diğer şeyler gibi bu yönde yardımcı olmalarını bekleriz. Hasadımız devam etmektedir, bir ay daha devam eder. Biz aşağı yukarı günlük 120 ton vişne sevkiyatı yapıyoruz fabrikalara diye konuştu.

'VATANDAŞ BURADAN GEREKLİ GELİRİ ELDE EDEMEZSE AĞAÇLARI KESER'

Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş da bu yıl rekoltenin oldukça güzel olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi

Bu sene 2 bin 500 ton civarında vişne hasadı yapıldı. Fakat başlangıçta fiyatlar çok ucuza gitti. Vatandaş da sıcak ve Kurban Bayramı geliyor diye biraz acele etti, düşük fiyatlı oldu. Müstahsilin elinde mal kalmadı şimdi fiyatlar biraz yükseldi. Müstahsili memnun edecek hale geldi ama ürün elden çıkmış oldu. Burada fabrikalara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir vişne ağacı, 10 yıllık sürede meydana geliyor. Vatandaş buradan gerekli geliri elde edemezse ağaçları keser. Bir fidanın ürün vermeye başlaması için 10 yıl geçmesi gerekiyor. Burada birazcık da vatandaşı düşünerek, bir denge kurmaları ve vatandaşın makul bir fiyata alması bu ağaçları sökme noktasına getirmemeleri için çok önemli. Aksi takdirde bir dahaki sefere kimse vişne ağaçlarını söker. Meyve olmadığında bu sefer fabrikalar mal bulamaz, ürün bulamaz, dışarıdan ithal etmek durumunda kalır. Çiftçiyi de mağdur etmeyelim, fabrikalarımız ayakta kalsın, ikisinin arasında uygun bir dengeyi bulalım.