Son Dakika Haberleri: Erkoç: Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak
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Erkoç: Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak

44 dakika önce

MASFED Başkanı Erkoç, "Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Erkoç: Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak, System.String[]

MASFED Başkanı Erkoç, "Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bu karar ikinci el araç piyasasını canlandıracak." dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55 
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