Erkoç: Faiz indirimi ikinci el araç piyasasını canlandıracak
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MASFED Başkanı Erkoç, "Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.
MASFED Başkanı Erkoç, "Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Bu karar ikinci el araç piyasasını canlandıracak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55
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