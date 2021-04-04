ERKON "Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası"na start verdi - Son Dakika

ERKON "Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası"na start verdi

04.04.2021 12:31
ERKON

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) "Bir Umutta Sen Ol" çağrısıyla ihtiyaçlı aileler için, başta İstanbul olmak üzere, hemşerilerimizin yoğun yaşadığı bölgelerde yardım kampanyası başlattı.

Erzurum Konfederasyonu (ERKON) "Bir Umutta Sen Ol" çağrısıyla ihtiyaçlı aileler için, başta İstanbul olmak üzere, hemşerilerimizin yoğun yaşadığı bölgelerde yardım kampanyası başlattı.

Erzurum Konfederasyonu "Sosyal Sorumluluk Projesi" olarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için başlattığı kampanya ya tüm STK (Dernekler) katılabilecek. Erzurum Federasyonları, Erzurum Dernekleri ile birlikte yürütülecek bu kampanya ile yardıma muhtaç ailelere başta İstanbul'da ve Erzurum'da olmak üzere ayni ve nakdi yardım yapılacak.

Komisyon Tanıtıldı

"Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası" ile ilgili gerekli çalışmaları tamlayan Erzurum Konfederasyonu (ERKON) Genel Başkanı Mustafa Macit ve komisyon üyelerinin katılımıyla Darülaceze Merkez binasında; tanıtım, bilgilendirme ve basın toplantısı gerçekleştirildi.

"Bir Umutta Sen Ol" çağrısıyla yola çıktıklarını ifade eden, ERKON Başkanı Mustafa Macit, "06 Mart 2021 tarihinde Avrupa yakasındaki ve 07 Mart 2021 tarihinde Anadolu yakasındaki STK Başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda, -DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KAMPANYASI- hakkında genel bilgi vermiş açıklamalar yapmıştım.

Kampanya ile ilgili gerekli çalışmaları tamamladık. Bu kampanyayı yürütecek Komisyonu oluşturduk. Çıktığımız bu gönül yolculuğunda imkanı olanlarla olmayanları buluşturmak için gönül köprüleri kuracağız. Mağdur ve muhtaçlara destek olarak başta çocuklar olmak üzere insanların yüzlerini güldürmek, gönüllere dokunmak istiyoruz." Diye konuştu.

İyilik hareketi olarak başlattıkları bu kampanyanın startını Darülaceceze gibi 125 yıllık bir şefkat merkezinde vermekten memnun olduklarını kaydeden ERKON Başkanı Mustafa Macit, "Darülaceze Merkez binasından yaptığımız toplantıya iştirak edip, konuşma yaparak bizi onurlandıran Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci beye de teşekkür ediyoruz." dedi.

25 Kişilik Komisyon

"DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KAMPANYASI" nı koordine edecek komisyon üyelerinin kendilerini tanıttıkları toplantıda, ERKON Başkanı Mustafa Macit te komisyonun çalışma konsepti, görev dağılımları ve birimler hakkında bilgiler verdi.

Kampanya hakkında yapılan açıklamada özellikle komisyon sayısının 25 kişi olarak Erzurum'la özdeşleştirildiğine dikkat çeken ERKON Başkanı Mustafa Macit, komisyonun 5 Nisan 2021 pazartesiden itibaren aktif çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Kampanyaya katılacak STK'lara maddi destek vereceklerini açıklayan ERKON Başkanı Mustafa Macit, bu desteğin nasıl verileceğini, kampanyanın aşamalarını, nasıl koordine edileceğini ve süreç hakkında bilgi verdi.

Bir Umut Ta Biz Olalım

ERKON Başkanı Mustafa Macit, "Erzurumlular olarak el ele verdik. Birlik ve beraberlik içiresinde, tüm hemşerilerimizin desteği ile bu sosyal sorumluk projesini başlattık.

Değerli Başkanlarımızın öncülüğünde STK'larımızın katılımlarını gerçekleştirip hep birlikte, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için çıktığımız bu yolda en güzel sonucu alacağımıza inanıyoruz.

Erzurum Konfederasyonu olarak, -BİR UMUTTA SEN OL- çağrısıyla başlattığımız bu hayır kampanyasıyla Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacındayız. Yüzleri güldürmek, umutsuzlara umut olmak istiyoruz Hep birlikte el ele, çaresiz, muhtaç, gönüllere dokunacağız. Umutsuzlara umut olup gönül köprüleri kuracağız." Dedi.

Rahmet, bereket, arınma ve paylaşma ayı Ramazan ayında tüm hayırseverleri, bir yetimin başını okşamaya, bir yoksulun karnını doyurmaya, bir çocuğun yüzünde tebessüm olmaya, -BİR UMUT OL- maya davet ettiklerini ifade eden ERKON Başkanı Mustafa Macit, "tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgınının etkilerinin, herkes tarafından hissedildiği bir dönemdeyiz. Sesini duymadığımız, halinden haberdar olmadığımız hemşerilerimiz için, tüm hemşerilerimizi, hayra davet ediyoruz." Diye konuştu.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir." Hadisini uyarıcı, "İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır" hadisini ise kendimize müjde kabul ederek yola çıktıklarını anlatan ERKON Başkanı Mustafa Macit, "Bu gönül yolculuğunda, Ramazanın bereketi feyzi kuşatsın bizi. Yetime, yoksula, muhtaca, öksüze, fakire, uzatın elinizi. Kampanyaya destek vererek, bu Ramazan ayında bir iyilik yapalım kendimize. Haydi, hep birlikte el ele imkanlarımızı zorlayalım. Bir yoksula, bir muhtaca, bir aileye, ihtiyacı olan bir fakire, Bir Umut Ta Biz Olalım." Bu kapmayada ihtiyaç sahipleriyle gönlümüzü ekmeğimizi bölüşelim. Yüzleri güldürerek muhtaçların, çaresizlerin dualarında yer almak için herkesi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." Sözlerine yer verdi.

Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyasının tanıtım, bilgilendirme ve basın toplantısına katılan komisyon üyeleri tek tek söz alarak kampanya hakkında görüşlerini paylaştı.

Toplantıda kampanya için özel hazırlanan tanıtım videosunun gösterimi de yapıldı. - ERZURUM

ERKON Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası na start verdi
ERKON Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası na start verdi
ERKON Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası na start verdi
ERKON Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası na start verdi

Sivil Toplum Kuruluşları, Mustafa Macit, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERKON 'Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası'na start verdi - Son Dakika


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