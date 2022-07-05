Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Erkunt Traktörü kurarak Türkiye'ye ilk yerli tasarım traktörü kazandırmış, kadın gücünün sanayi sektöründe neleri değiştirebileceğini göstererek ön yargıları yıkmış olan değerli iş insanı Zeynep Erkunt Armağan'ın kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere tüm Erkunt ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erkunt Traktör AŞ'nin kurucusu Zeynep Erkunt Armağan vefat etti - Son Dakika

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