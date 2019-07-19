Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı
34 dakika önce
Bursa'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti. Kısa dönem erleri yemin merasiminde aileleri yalnız bırakmadı. Törene İl Jandarma
Komutanı Hakan Saraç
da katıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor
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Salonu'nda yapılan yemin merasimine erlerin aileleri de katıldı. Törene katılan İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da erlerin aileleri ile bir araya geldi. - BURSA
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