Son Dakika Haberleri: Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı
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Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı

34 dakika önce

Bursa'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti.

Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı, System.String[]
Bursa'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti. Kısa dönem erleri yemin merasiminde aileleri yalnız bırakmadı. Törene İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da katıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan yemin merasimine erlerin aileleri de katıldı. Törene katılan İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da erlerin aileleri ile bir araya geldi. - BURSA
Hakan Saraç, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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