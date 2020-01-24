Erling Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa'da galibiyetine...

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DORTMUND - KÖLN



Bundesliga'da üst sıraları kovalayan Dortmund, evinde Köln'ü konuk ediyor.



Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında ilk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında adeta gol yağmuru oldu. Dortmund'un 3-1 geriye düştüğü maçta yeni transfer Erling Haaland, 3 gol atıp bu gol düellosundan takımının 5 golle galip gelmesine büyük katkıda bulundu.



Köln ise ligde 4 maçtır kazanıyor ve iyi bir çıkış yakaladı. 2020 yılına evinde 3-1'lik skorla Wolfsburg'u mağlup ederek başladılar.



Aralarında oynadıkları son 5 maçın 3'ü Dortmund üstünlüğü ile bitti (2 beraberlik).



Köln 4 maçtır kazanıyor.



Üyelerin yaklaşık %48'i karşılaşmayı ev sahibi Dortmund'un kazanacağını düşünüyor...



YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...



Geçtiğimiz hafta Augsburg'a hat-trick yaparak Dortmund kariyerine başlayan Haaland, cayır cayır yanıyor. Signal Iduna Park'ta taraftarıyla ilk kez buluşacak.



Köln ise ara öncesi iyi bir ritm yakalamıştı. Wolfsburg galibiyetiyle de seriyi sürdürmeye devam ediyorlar. Markus Gisdol'un öğrencileri pozitif bir oyun sergilese de, modern bekleri, 3-4-2-1 ve Sarı Duvar faktörüyle Dortmund'un kazanamaması sürpriz olur.



Dortmund'un yıldızı Reus'un, Barcelona maçında kaçırdığı penaltı çok konuşulmuştu...



