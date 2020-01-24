Erling Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa'da galibiyetine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Erling Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa'da galibiyetine... - Son Dakika Spor

Erling Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa'da galibiyetine...

6 saat önce

Bu bir ilandırDORTMUND - KÖLNBundesliga'da üst sıraları kovalayan Dortmund, evinde Köln'ü konuk ediyor.

Erling Haaland'ı Misli.com'da CANLI İZLE! Dortmund'un iddaa'da galibiyetine..., System.String[]

Bu bir ilandır


DORTMUND - KÖLN


Bundesliga'da üst sıraları kovalayan Dortmund, evinde Köln'ü konuk ediyor.


Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında ilk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında adeta gol yağmuru oldu.  Dortmund'un 3-1 geriye düştüğü maçta yeni transfer Erling Haaland, 3 gol atıp bu gol düellosundan takımının 5 golle galip gelmesine büyük katkıda bulundu.


Köln ise ligde 4 maçtır kazanıyor ve iyi bir çıkış yakaladı. 2020 yılına evinde 3-1'lik skorla Wolfsburg'u mağlup ederek başladılar.


Aralarında oynadıkları son 5 maçın 3'ü Dortmund üstünlüğü ile bitti (2 beraberlik).


Köln 4 maçtır kazanıyor.


Üyelerin yaklaşık %48'i karşılaşmayı ev sahibi Dortmund'un kazanacağını düşünüyor...


YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...


Geçtiğimiz hafta Augsburg'a hat-trick yaparak Dortmund kariyerine başlayan Haaland, cayır cayır yanıyor. Signal Iduna Park'ta taraftarıyla ilk kez buluşacak.


Köln ise ara öncesi iyi bir ritm yakalamıştı. Wolfsburg galibiyetiyle de seriyi sürdürmeye devam ediyorlar. Markus Gisdol'un öğrencileri pozitif bir oyun sergilese de, modern bekleri, 3-4-2-1 ve Sarı Duvar faktörüyle Dortmund'un kazanamaması sürpriz olur.


Dortmund'un yıldızı Reus'un, Barcelona maçında kaçırdığı penaltı çok konuşulmuştu...


Dortmund, Augsburg, Köln, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:24 
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