Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da güçlü fiziği ve harika bitiricilik yeteneğiyle rakiplerine gol olup yağan Erling Haaland için Bayern Münih harekete geçti. Ancak Alman devi, oyuncunun menajerinin talepleri karşısında ne yapacağını bilemedi.

HAALAND'IN MAAŞINI 5 KATINA ÇIKARMAK İSTİYOR

NTV Spor'un Alman Sport Bild'den aktardığı habere göre; 2019'da Salzburg'dan Dortmund'a katılan oyuncu için Raiola, oyuncu için yıllık 50 milyon euro istedi. Raiola buna ek olarak da 40 milyon euro menajerlik ücreti talep etti. Raiola, Dortmund'dan yılda 10 milyon euro alan Haaland'ın maaşını beş katına çıkarmak isterken; Bayern Münih, bu rakamı ödemek istemiyor.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 90 MİLYON EURO

Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Haaland'ın takımda istemesine karşın, büyük maaş talebi karşısında transferin gerçekçi olmadığı kaydedildi. Bayern bu şartlarda transferi kabul ederse kulübe yaklaşık 400 milyon euroluk bir yük binecek. 90 milyon euro civarındaki sözleşme fesih bedeli, beş yıl için 250 milyon euroluk oyuncu maaşı, 40 milyon euro menajerlik ücreti ve 12.5 milyon euro da danışmanlık parası masadaki rakam olarak duruyor.