Erling Haaland: İstanbul'da zorlu bir maç olacağını biliyorduk

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, zorlu bir maç olacağını bildiklerini ancak sonunda kazananın kendileri olduğunu söyledi.

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, zorlu bir maç olacağını bildiklerini ancak sonunda kazananın kendileri olduğunu söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından Alman ekibinin Norveçli yıldızı Erling Haaland açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu söyleyen Haaland, " Zor bir maç olduğunu söyleyen Haaland, " İstanbul 'da zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İyi iş çıkardık. İyi futbol oynadık ve kazandığımız için mutluyuz" dedi."İYİ SAVAŞTIK"Beşiktaş'ın maça iyi başladığını söyleyen Haaland, "Biz de iyi savaştık. Sonunda kazanan biz olduk, önemli olan da bu" ifadelerini kullandı. Müsabakanın ilk golünü kaydeden 18 yaşındaki genç yıldız Jude Bellingham'ı değerlendiren Haaland, "Jude Bellingham harika bir oyuncu. Onun Dortmund'da nasıl geliştiğini görmek harika. Onunla gurur duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.



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