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Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı - Son Dakika

Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı

12.09.2021 10:51

Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Dortmund'un starı Erling Haaland, 4-3 kazandıkları Leverkusen maçında 2 gol ve 1 asist yaptı. Dortmund ve Haaland'dan 'Elhamdülillah' paylaşımı geldi. Sarı-Siyahlı kulübün 'Alhamdulillah Habibi' ve dua emojisiyle paylaştığı Haaland fotoğrafını yıldız futbolcu da alıntıladı.

Leverkusen'e karşı biri penaltıdan 2 gol atan ve 1 asist yapan Norveçli gol makimesi Erling Haaland, maça damga vurdu.

ÜÇ KEZ GERİ DÜŞTÜLER

Dortmund, Leverkusen'e karşı bu karşılaşmada tam 3 kez geri düştü. Ama Haaland'ın liderliğiyle 3 puanı almayı başardılar.

2 gol 1 asist yapan Haaland'dan, Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdulillah' paylaşımı

"HABİBİ"

Dortmund kulübü, Haaland'ın gökyüzüne ellerini kaldırdığı fotoğrafı 'Alhamdulillah Habibi' notuyla paylaştı. Haaland da bu fotoğrafı 'Alhamdulilah' ve kalp emojisiyle alıntı yaptı.

Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı

Leverkusen, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı - Son Dakika
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