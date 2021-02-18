Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı oluşan futbolcu oldu - Son Dakika

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı oluşan futbolcu oldu

18.02.2021 08:57

Avrupa futbolunun altın çocuğu olarak kabul edilen Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, Sevilla'ya karşı kaydettiği iki golle Şampiyonlar Ligi'nde yıllardır kırılamayan rekoru kırdı. Haaland, Roy Makaay'ı geçerek, Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, Sevilla karşısında yenik duruma düştüğü maçta Mahmoud Dahoud ve Erling Haaland'ın (2) golleriyle ilk 45 dakikayı 3-1 önde kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13. maçta 18. golünü atan Haaland, geçen sezondan bu yanaen fazla gol sevinci yaşayan Robert Lewandowski ile sayıları eşitledi.

BU SEZON 8 GOLE ULAŞTI

Norveçli bu süreçte rakip olduğu sekiz takımın da filelerini havalandırırken bu sezon Devler Ligi'nde 8 gole ulaştı.

20 yaşındaki futbolcu, ayrıca Roy Makaay'ın (10 maç 10 gol) rekorunu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. (7 maç 10 gol)

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı oluşan futbolcu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole en hızlı oluşan futbolcu oldu - Son Dakika Spor


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