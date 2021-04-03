Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor

Attığı gollerle Avrupa'yı sallayan altın çocuk Erlin Haaland, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak. Dünya devlerinin transferi için sıraya girdiği Norveçli golcü, hangi takıma gideceğinin kararını verdi.

"SON KARARINI VERDİ"

Erling Haaland ile ilgili İspanyol AS gazetesinde çıkan habere göre; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City ve Liverpool'un transfer etmek istediği Haaland tercihini Madrid'den yana kullandı. Eski futbolcu olan Erling'in babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid direktörü Jose Angel Sanchez'e oğlunun son kararının Los Galacticos'ta forma giymek olduğunu açıkladı.

REAL MADRID ISRARCI OLMAYACAK

Haberde Real Madrid yönetiminin Erling Haaland için en yüksek teklifi verme yarışına girmeyeceğinin altı çizildi. İspanyol devinin yalnızca Borussia Dortmund'un Erling Haaland'ı satmak istemesi durumunda bu transfer için teklif yapacağı belirtildi. Haberde son olarak Real Madrid yönetiminin basında iddia edildiği gibi Haaland için 150-175 milyon Euro gibi bir teklif de vermeyeceği yazıldı. Real Madrid'in böyle bir ücreti Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'nin transferi için ayırdığı ifade edildi.