Ermaksan'dan Bir İlk Daha

Yüzde yüz yerli ve milli olarak geliştirdiği ürünlerini, dünyanın dört bir yanına gönderen Ermaksan, yüksek verimlilik ve yüksek hız kapasitesi ile öne çıkan yeni nesil fiber makinesi Fibermak momentum Gen-3 modelini, Türk Hava Yolları'nın başarılı alt markası Turkish Cargo ile Türkiye'den Güney Kore'ye doğrudan ihraç etti.

Türk Hava Yolları'nın TK6494 sayılı IST-ICN seferi ile Güney Kore'ye sevk edilen Fibermak, 5 m x 2 m gövde nakliye ebadı ve 10 ton ağırlığı ile öne çıkarken, bu boyutlarda Ermaksan'ın Bursa fabrikasından Güney Kore'ye uçakla sevk edilen ilk yerli ve milli ürün olarak öne çıkıyor.

Milli gurur

Kurulduğu günden bu yana Türk bayrağını uluslararası arenada başarıyla dalgalandıran Ermaksan, ihracat odaklı üretim anlayışıyla ülkemiz ekonomisine ciddi katma değer sağlamaya devam ediyor

Yüzde yüz yerli ve milli üretim anlayışıyla hareket ederek, sektörün gelişimine yön veren teknolojiler geliştirdiklerini aktaran Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, "AR-GE ve inovasyon çalışmaları sonucu geliştirdiğimiz yeni nesil teknolojilerde; verimliliğe ve katma değere odaklanıyoruz. Endüstri 4.0'a uygun üretim anlayışımızla, akıllı ve birbiriyle konuşabilen teknolojiler geliştirerek, sektörün geleceğine ışık tutmaya devam ediyoruz. Halihazırda dünyanın her noktasına, Ermaksan'ın ürünlerini 'Türk markası' gururuyla ulaştırmaktayız. Bu doğrultuda, Güney Kore'ye sevkini gerçekleştirdiğimiz Fibermak, Türkiye'den bu boyut ve ağırlıkta, Turkish Cargo ile dünyanın bir ucuna ulaştırılan ilk ürün oldu. Bizlere sağladığı destekten dolayı Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Bu ülkenin ekonomi neferleri olarak, hep birlikte omuz omuza verip ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji yatırımları hız kesmeyecek

Şirket olarak, ilk günden beri bilgi ve teknolojiye yatırımlarına büyük önem verdiklerini aktaran Özkayan, "Ermaksan olarak, Türkiye'nin ilk lazer çip ve lazer ışın kaynağını (rezonatör) yüzde yüz yerli ve milli olarak bizler ürettik. Aynı şekilde, Türkiye'nin ilk 3D makinesini de Ermaksan olarak üretip, dünya pazarlarına ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyada bu teknolojiyi sayılı ülke üretebiliyor. Öyle bir teknoloji ki savunma sanayi, uzay, havacılık, dental ve biomedikal gibi pek çok sektörde kullanılabiliyor.Ayrıca şirketimiz, dünyada makine üretiminin ham maddesi olan ambargonun söz konusu olduğu titanyum tozlarını da üretmeyi başardı. Titanyumun ardından ise nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını üretme planlarımız bulunuyor. Bu anlamda, Ermaksan olarak tamamen gelecek odaklı hareket edip bilgiye ve teknolojiye yatırımlarımız hızla devam edecek" şeklinde konuştu.