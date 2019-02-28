Son Dakika Haberleri: Ermaksan geleceğin mühendislerini ağırladı

Ermaksan geleceğin mühendislerini ağırladı

49 dakika önce

'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Dokuz Eylül Üniversitesi MYO Mekatronik Bölümü öğrencilerini Bursa'daki üretim tesislerinde misafir etti.

Ermaksan geleceğin mühendislerini ağırladı, System.String[]
'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Dokuz Eylül Üniversitesi MYO Mekatronik Bölümü öğrencilerini Bursa'daki üretim tesislerinde misafir etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:45 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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