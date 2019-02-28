Ermaksan geleceğin mühendislerini ağırladı

'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Dokuz Eylül Üniversitesi MYO Mekatronik Bölümü öğrencilerini Bursa'daki üretim tesislerinde misafir etti.

'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Dokuz Eylül Üniversitesi MYO Mekatronik Bölümü öğrencilerini Bursa'daki üretim tesislerinde misafir etti.

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