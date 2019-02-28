Ermaksan geleceğin mühendislerini ağırladı
49 dakika önce
'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Dokuz Eylül Üniversitesi MYO Mekatronik Bölümü öğrencilerini Bursa'daki üretim tesislerinde misafir etti.
'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla, Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, Dokuz Eylül Üniversitesi MYO Mekatronik Bölümü öğrencilerini Bursa'daki üretim tesislerinde misafir etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:45
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